पुणे

गुणवंत विद्यार्थ्यांचा बारामतीत सत्कार

गुणवंत विद्यार्थ्यांचा बारामतीत सत्कार
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बारामती, ता. २३ : अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या बारामती शाखेच्या वतीने दहावी, बारावी परीक्षेत तसेच विविध क्षेत्रांत विशेष गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ रविवारी (ता. २१) पार पडला.
प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. संजय पुरंदरे उपस्थित होते. यावेळी उदय रानडे आणि अश्विनीकुमार पत्की यांनी विद्यार्थ्यांना करिअर, व्यक्तिमत्त्व विकास व सामाजिक बांधिलकी याबाबत मार्गदर्शन केले. नगरसेविका अनुप्रिता डांगे उपस्थित होत्या.
संघटनेच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. तालुकाध्यक्ष जगदीश देशपांडे यांनी स्वागत केले. महिला अध्यक्षा मेधा पळशीकर यांनी प्रास्ताविक केले.
यावेळी संघटनेच्या विविध पदांवर नव्या नियुक्त्याही जाहीर करण्यात आल्या. सूत्रसंचालन सुहास अष्टपुत्रे यांनी केले.
किशोरकुमार जोशी, सारिका इंगळे, विद्या भोयरेकर, अश्विनी जोशी, केदार सुभेदार, पल्लवी अभ्यंकर, योगिता कुलकर्णी तसेच कार्यकारिणी सदस्यांनी परिश्रम घेतले.

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