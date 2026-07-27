Pune Accident : दुचाकी स्लीप होताच भरधाव ट्रकने चिरडले, सख्ख्या भावांचा दुर्दैवी अंत; अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहून उडेल काळजाचा थरकाप

Fatal Truck-Bike Collision in Pune Baramati’s Supa Area : पुण्यातील बारामती तालुक्यातील भीषण अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. काळजाचा थरकाप उडविणाऱ्या या अपघातात सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाला आहे. भरधाव दुचाकी घसरून ट्रकखाली आल्याने हा अपघात झाला. रविवारी दुपारी घडलेल्या या घटनेचे थरारक दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे..सुपे चौफुला मार्गावरील अहिल्यादेवी चौकात मालवाहतूक ट्रक आणि दुचाकी यांच्यात भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत दोन सख्ख्या भावांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांची नावे सोमनाथ दत्तात्रय ठोंबरे आणि शुभम दत्तात्रय ठोंबरे अशी आहेत. हे दोघेही सुपे परिसरातील शेंडगेवाडी येथील रहिवासी होते..Food Poisoning : लग्नाच्या पंगतीतून ६२ जणांना विषबाधा; २८ जण रुग्णालयात, पुरंदरमधील नाझरे सुपे, सोमर्डीतील घटना.मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही भाऊ आपल्या दुचाकीवरून (क्रमांक MH 42 E 1878) घराकडे जात होते. अहिल्यादेवी चौकातून वळण घेत असताना त्यांची दुचाकी अचानक घसरली. त्याच वेळी मोरगावच्या दिशेने जाणाऱ्या मालवाहतूक ट्रकचे (क्रमांक MH 10 CR 4199) मागील चाक त्यांच्या अंगावरून गेले. या भीषण अपघातात सोमनाथ ठोंबरे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर शुभम ठोंबरे गंभीर जखमी झाला. त्याला तात्काळ उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..एकाच घरातील दोन सख्ख्या भावांचा अशा दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाल्याने संपूर्ण बारामती तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सुपे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोजकुमार नवसरे या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.