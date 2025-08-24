Baramati Traffic : वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष: बारामतीत दंडात्मक कारवाई निष्फळ

बारामती : शहरातील खंडोबानगर येथील चौकात झालेल्या अपघातानंतर बारामतीतील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. प्रशासनावर नागरिकांनी टीकेचा भडीमार केला, यातून काही सुधारणा झाल्याही मात्र बेशिस्त वाहनचालकांचे डोळे लाखोंचा दंड करुनही उघडतच नाही असेच चित्र आजही दिसत आहे. .खंडोबानगरच्या अपघातात वडील व दोन लहान मुलींना जीव गमवावा लागल्यानंतर बारामतीत नागरिकांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्या नंतर बारामतीच्या वाहतूकीवर मोठी चर्चा झाली, अनेकांनी सूचना केल्या, प्रशासनानेही त्याची दखल घेत काही बदल करण्याचा प्रयत्न केला. यात काही अधिकारी टीकेचे धनी झाले, प्रशासनाने त्यांच्या परीने उपाययोजना करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केलाही, मात्र ठराविक बेशिस्त बारामतीकर वाहनचालकांनी काहीही केले तरी आम्ही नियम पाळणारच नाही असा जणू निश्चय केला आहे की काय, अशी स्थिती आहे..शहरात अनेक ठिकाणी रस्ते अरुंद आहेत, पार्किंगसाठी जागा नाही, एक वाहन लागले तरी वाहतूकीची कोंडी होते, अशा रस्त्यांवरही अनेक बेफिकिर वाहनचालक बिनधास्त गाडी पार्क करुन निघून जातात. वाहतूक पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई करुनही त्याला न जुमानता आम्ही नियम मान्यच करणार नाही, अशा अविर्भावात वाहने लावली जातात. अनेकदा वाहन रस्त्यातून काढा असे सांगणा-या नागरिकांना अशा वाहनचालकांकडून लाखोली वाहिली जाते. अशा वाहनांचे फोटो व्हायरल झाल्यावर पोलिस दंडात्मक कारवाई करतातही, पण वाहनचालक काही या दंडाला जुमानेसे झाले असल्याचे चित्र दिसते..अस्ताव्यस्त पार्किंग झाले नाही, दुचाकी व चारचाकी गाडया व्यवस्थित पार्किंग लॉटमध्ये लावल्या गेल्या तर वाहतूक सुरळीत राहू शकते, पण अनेक ठिकाणी वाहन चालक प्रतिसादच देत नाहीत, असे चित्र आहे.वाहतूक पोलिस व प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांनी नियम डावलणा-या या वाहनचालकांवर आता दंडात्मक कारवाईच्या पुढील कारवाई करुन हे खटले न्यायालयात पाठवायला हवेत, अशी सजग नागरिकांची मागणी आहे..नागरिकांनीही शिस्त पाळायला हवी....पोलिस कारवाईचे काम करत आहेतच, नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळली तर कारवाईची कटू वेळ येणार नाही, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे- चंद्रशेखर यादव, पोलिस निरिक्षक, वाहतूक शाखा, बारामती.नियम पाळायला हवेत....प्रशासन त्यांचे काम करतच आहे, पण वाहतूकीचे नियम प्रत्येक नागरिकाने पाळले तर आपोआपच परिस्थिती सुधारेल. चुकीच्या दिशेने वाहन चालविणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे, कट मारुन ओव्हरटेक करणे, अचानक वळणे या बाबी टाळायला हव्यात- डॉ. अजिंक्य राजेनिंबाळकर, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.