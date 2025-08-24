पुणे

Baramati Traffic : वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष: बारामतीत दंडात्मक कारवाई निष्फळ

Baramati Accident : खंडोबानगरच्या अपघातानंतरही बारामतीत अनेक वाहनचालक वाहतुकीचे नियम पाळायला तयार नाहीत, आणि यामुळे अजूनही शिस्तीचा अभाव स्पष्ट जाणवतो.
मिलिंद संगई, बारामती
बारामती : शहरातील खंडोबानगर येथील चौकात झालेल्या अपघातानंतर बारामतीतील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. प्रशासनावर नागरिकांनी टीकेचा भडीमार केला, यातून काही सुधारणा झाल्याही मात्र बेशिस्त वाहनचालकांचे डोळे लाखोंचा दंड करुनही उघडतच नाही असेच चित्र आजही दिसत आहे.

