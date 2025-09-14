Baramati News : कारखेल येथे वीजेच्या धक्याने तरुणाचा मृत्यू, गावात शोककळा

उंडवडी : कारखेल (ता. बारामती) येथे शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी सव्वा पाचच्या सुमारास शेळ्या चारत असताना वीजेच्या धक्क्याने अल्केश जगनाथ लोंढे (वय ४०) यांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखेल हद्दीतील लोंढेवस्ती शेजारील गट क्रमांक २०४ मधील शेतात लोंढे शेळ्या चारत होते. रिमझिम पावसात वीजेच्या खांबाजवळील वीजेच्या तारांना स्पर्श झाल्याने त्यांना जोरदार धक्का बसला आणि ते जागीच कोसळले. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन लाकडाच्या दांड्याने त्यांना तारांपासून दूर केले. तत्काळ बारामती येथील रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.ग्रामस्थांनी सांगितले की, येथील रस्त्यावरुन लोंढेवस्ती नजिक शेती पंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या तारा तीन महिन्यांपूर्वी अज्ञात ट्रकच्या धडकेत तुटल्या होत्या. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी त्या तारांचा वीजपुरवठा बंद करून ठेवला होता. मात्र या परिसरात शनिवारी सकाळी लोंढे यांनी बाभूळची झाडे तोडल्याने झाडे विद्युत पुरवठा सुरु असलेल्या खांबावर पडली..त्यामुळे वीजेच्या तारांना झोळ पडून तारा जमिनीजवळ आल्या व बंद असलेल्या तारांना अचानक वीज प्रवाह उतरल्याने हा अपघात घडला.याबाबत जळगाव कडेपठार येथील महावितरण शाखा कार्यालयाचे शाखा अभियंता कांताराम भंडलकर यांनी घटनास्थळी पाहणी करून सांगितले, “वीज प्रवाह सुरु असताना झाडे तोडल्यामुळे एक झाड तारांवर पडले. त्यामुळे बंद असलेल्या तारांना विद्युत पुरवठा उतरला असावा आणि त्यातून हा अपघात घडला असावा. .या घटनेनंतर कारखेल परिसरात शोककळा पसरली असून लोंढे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि एक मुलगा व एक मुलगी परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.