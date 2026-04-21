Baramati News : शारदाबाई पवार... ते सुनेत्रा पवार... प्रवास उलगडला गेला...

बारामती - निवडणूकीच्या प्रचाराच्या सांगता सभेनिमित्त बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी शारदाबाई पवार ते सुनेत्रा पवार हा प्रवास खास शैलीत उलगडला. भाषणाच्या सुरवातीलाच सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, या मंचावर भाषण सुरु करण्यापूर्वी एका व्यक्तीच स्मरण करण माझ्यासाठी अत्यंत महत्वाच आहे, पवार कुटुंबाच्या राजकीय व सामाजिक वारशाची पायाभरणी, ज्यांनी केली त्या दादांच्या आजी शारदाबाई पवार यांच. त्यांनी एक सून म्हणून केवळ पवारांच कुटुंब सांभाळल नाही तर त्यांनी संस्कार, नीतीमूल्य आणि संघर्षाची भक्कम परंपरा निर्माण केली. या मधूनच पुढे विविध क्षेत्रांमध्ये मोठी नेतृत्व घडत गेली, त्यांनी कुटुंबापुरतच मर्यादीत न राहता समाजाच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा उचलला..दादांच्या अपघाताबाबत शंका माझ्याही मनात आहे, या शंकाचे निरसन व्हावे या साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. त्यांनी चौकशीचे निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीची ग्वाही दिलेली आहे. या अपघातामध्ये काही चुकीचे आढळल्यास दोषींवर कारवाई व्हावी अशीच आमची मागणी आहे, केंद्र व राज्य सरकार यात सहकार्य करीत आहे, असेही सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. ज्येष्ठ नेते शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी विशेष आभार व्यक्त केले..सुप्रिया सुळेंची गळाभेट.....या सांगता सभेला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हजेरी लावत सुनेत्रा पवार यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, दादा आपल्यात नाही या वर अजूनही विश्वास बसत नाही, गेली 35 वर्षे दादांनी निष्ठेने सेवा केली अनेकदा आरोप प्रत्यारोप झाले पण पवार कुटुंबियांची साथ बारामतीकरांनी कधीच सोडली नाही, बिनविरोध निवडणूक व्हावी अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती, पण आता सुनेत्रावहिनींना सर्वांनी साध द्यावी, महाविकास आघाडीचा प्रत्येक कार्यकर्ता वहिनींच्या सोबत असेल असा शब्द मी देते, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. निघताना सुप्रिया सुळे यांनी सुनेत्रा पवार यांची गळाभेट घेत जय व पार्थ पवार यांना प्रेमाने जवळ घेतले.