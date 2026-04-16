Baramati Vidhansabha Byelection : 'आय लव्ह यू माळेगाव' म्हणत जय पवारांचा भावनिक साद; गावकऱ्यांची मने जिंकली

माळेगाव - 'आय लव्ह यू माळेगाव...' या प्रेमळ शब्दांनी जय पवार यांनी आज बारामती तालुक्यातील माळेगावकरांची मने जिंकली. त्यांच्या भावनिक आणि मिश्कील शैलीतील वक्तव्याने उपस्थितांना दिवंगत अजितदादांच्या जुन्या भाषणांची आठवण झाली आणि सभागृहात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले..माळेगाव हे ऐतिहासिक गाव असून ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठे गाव म्हणून ओळखले जाते. या गावाशी आमचे अतूट नाते असल्याचे सांगताना जय पवार भावूक झाले. 'माझे वडील अजितदादांचे या गावावर विशेष प्रेम होते,' असे सांगत त्यांनी गावकऱ्यांशी आपुलकीचा संवाद साधला..दरम्यान, बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारार्थ जय पवार माळेगावात आले होते. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना एकजूट ठेवण्याचे आवाहन करत विकासाच्या मुद्द्यांवर मतदारांशी संवाद साधला. सभेदरम्यान जय पवार यांच्या साध्या, मनमोकळ्या आणि भावनिक भाषणाने माळेगावकर भारावून गेले. त्यांच्या "आय लव्ह यू माळेगाव" या एका वाक्यानेच गावकऱ्यांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले..या सभेचे अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, बाळासाहेब तावरे, दत्तात्रय येळे उपस्थित होते. यावेळी माजी सभापती अविनाश गोफणे ,धनवान वदक, अँड. राहुल तावरे, युसुफ पठाण, प्रणव तावरे, सायली ढाळे, प्रमोद जाधव , प्रवीण जाधव , दिपक तावरे, शिवराज जाधवराव , रणजीत तावरे, जयदीप तावरे, रविराज तावरे, दादा जराड, अशोकराव सस्ते , विलास तावरे , संजय भोसले, वसंतराव तावरे, भगवान गोंडे ,अनिल काटकर, रहमान शेख , विलास लोणकर, प्रताप सातपुते आदी पदाधिकाऱ्यांनी लक्षवेधी भूमिका मांडली.