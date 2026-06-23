जीवन प्राधिकरणाला जाब विचारा

बारामती, ता. २३ : शहरातील पाणीटंचाईच्या मुद्यावर बारामती नगरपरिषदेच्या मंगळवारी (ता. २३) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास लक्ष्य करीत त्यांच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून जाब विचारावा, अशी मागणी केली.
बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साठवण तलावांची रचना पाणीटंचाई भासू नये, यासाठी केली होती. मात्र, साठवण तलावांना मोठ्या प्रमाणात गळती असूनही गेल्या दोन तीन वर्षात दुरुस्तीच झाली नाही. त्यामुळे पाणी वाया जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
प्रचंड पाणीगळती सुरू असूनही जीवन प्राधिकरणाला याची विचारणाच होत नाही, याबद्दलही नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. शहरातील गावठाणात हातपंप किंवा विंधनविहिरींची सोय नसल्याने नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने टँकर द्यावे अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली.
तसेच, दुसरीकडे कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कंत्राटदारांकडून रस्ते खोदाई केली जाते. रस्ते खोदल्यानंतर त्याची दुरुस्ती नीट होत नाही. त्यामुळे नागरिकांची नाराजी नगरपरिषद प्रशासन व नगरसेवकांना सहन करावी लागते. त्यामुळे यात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.
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