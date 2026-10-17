बारामतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी

बारामती, ता. १७ : कमी पाऊस, वाढता उन्हाळा आणि अल निनोचा संभाव्य प्रभाव लक्षात घेता बारामती शहरातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नगरपरिषदेने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी माजी नगरसेवक सुभाष ढोले यांनी नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बारामतीचा पाणी पुरवठा प्रामुख्याने नीरा डावा कालव्यावर अवलंबून आहे. शहरातील चार साठवण तलावांची एकूण क्षमता सुमारे ८५५ दशलक्ष लिटर असून, त्याद्वारे शहराला साधारण २० ते ३० दिवस पाणीपुरवठा होऊ शकतो. मात्र, कालव्यातून पाणी येण्यास विलंब झाल्यास शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळित होण्याची शक्यता आहे. यंदा जून महिन्यातच शहराला एक-दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती.
शहराजवळील जळोची येथील साठवण तलावाशेजारील प्रस्तावित तलावाचे काम अपूर्ण असून, तांदुळवाडी येथील नागवडेवस्ती परिसरातील सुमारे १५० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या तलावाचे कामही प्रलंबित आहे. या दोन्ही तलावांची कामे प्राधान्याने पूर्ण केल्यास सुमारे ३२५ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा वाढून शहराला आणखी दहा दिवस पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
पाणी बचतीसाठी उपाय
-मध्यमवर्गीय पाणी साठवण तलावाजवळ पाटबंधारे खात्याच्या संकल्पनेनुसार यांत्रिक पद्धतीचे गेट बसवावेत. त्यामुळे कालव्याचे आवर्तन बंद झाल्यानंतरही साठवलेल्या पाण्याचा वापर करता येईल.
-शहरातील दोनशेपेक्षा अधिक हापसे (बोअरवेल) सुस्थितीत ठेवावेत, तसेच जुन्या पाच सार्वजनिक विहिरींमधील गाळ काढून त्या स्वच्छ कराव्यात.
-खासगी बोअरवेल, विहिरी आणि जलस्रोतांचे अस्तरीकरण करताना होणारा पाण्याचा अपव्यय टाळावा.
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