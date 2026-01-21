पुणे

Baramati Elections : बारामतीत उमेदवार यादी जाहीर; जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय गणिते बदलली

Baramati Zilla Parishad election : बारामतीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवार यादी जाहीर होताच राष्ट्रवादी, भाजप व शिंदे शिवसेनेतील राजकीय गणिते बदलल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Baramati Zilla Parishad election

Baramati Zilla Parishad election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती : अनेक दिवसांपासून उत्सुकता असलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी बुधवारी (ता. 21) आपले पत्ते खुले केले. बारामतीतील राजकीय गणितेच बदलल्याची चिन्हे या निवडणूकीत समोर येणार आहेत. राष्ट्रवादीने पंचायत समितीच्या दोन जागा भाजपसाठी सोडून दिल्याची चर्चा होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार शिर्सुफळ गणात भाजप नेते बाळासाहेब गावडे यांचे चिरंजिव अनिकेत गावडे यांनी कमळाच्या चिन्हावर तर सुपे गणात उज्वला पोपट खैरे यांनीही कमळाच्या चिन्हावर उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. या दोन्ही गणात राष्ट्रवादीने कोणत्याही उमेदवाराला अधिकृत एबी फॉर्मच दिला नसल्याने या दोन्ही जागांवर राष्ट्रवादीने भाजपला बाय दिला आहे का अशी चर्चा बारामतीत सुरु झाली. दरम्यान छाननीनंतर राष्ट्रवादी या दोन गणात दोन उमेदवारांना पुरस्कृत करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
election
Zilla Parishad

Related Stories

No stories found.