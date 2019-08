बारामतीची सिद्धी घेणार पंतप्रधानांसोबत चांद्रयान लॅंडिंगचा अनुभव 

बारामती शहर (पुणे) : येथील विद्या प्रतिष्ठान विनोदकुमार गुजर बालविकास मंदिर शाळेची विद्यार्थिनी सिद्धी विश्वंभर पवार हिने "इस्रो'च्या ऑनलाइन प्रश्‍नमंजूषा कार्यक्रमात यश प्राप्त केले आहे. त्यामुळे तिला येत्या सात सप्टेंबर रोजी "इस्रो'च्या बंगलोर येथील नियंत्रण कक्षामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत बसून चांद्रयान मोहिमेच्या लॅंडिंग क्षणाचा अनुभव घेता येणार आहे. "इस्रो'ने अवकाश कार्यक्रमासंदर्भात देशातील विद्यार्थ्यांची जाणीव जागृती वाढविण्याच्या दृष्टीने ऑनलाइन प्रश्‍नमंजूषा आयोजित केली होती. यामध्ये पाच मिनिटात 20 प्रश्‍नांची अचूक उत्तरे देऊन सिद्धी पवार हिने 100 पैकी 100 गुण मिळवून महाराष्ट्रातून जिंकण्याचा मान मिळवला. या प्रश्नमंजुषामध्ये उत्तम गुण मिळवणारी ती राज्यातील एकमेव विद्यार्थिनी ठरली आहे. शाळेमार्फत देण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे तिला या प्रश्‍नमंजूषाची माहिती मिळाली होती. या यशामुळे तिला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चांद्रयान 2 लॅंडिंगचे थेट प्रक्षेपण पाहण्याची संधी मिळणार आहे. संस्थेच्या विश्वस्त सुनेत्रा पवार, व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष ऍड. ए. व्ही. प्रभुणे, सचिव द. रा. उंडे, खजिनदार रमणिक मोता, विश्वस्त ऍड. नीलिमा गुजर, डॉ. राजीव शहा, श्रीकांत सिकची, रजिस्ट्रार श्रीश कंभोज व शाळेचे प्राचार्य आशिष घोष यांनी सिद्धी पवार हिचे अभिनंदन केले.



Web Title: Baramati`s Siddhi Pawar will experience Chandrayaan landing with the Prime Minister Narendra Modi