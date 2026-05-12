पुणे

बेकायदा हातभट्टीवर सुपा पोलिसांकडून कारवाई

मोरगाव, ता. १२ : बारामती तालुक्यातील सुपा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मंगळवारी (ता. १२) पोलिसांनी बेकायदा हातभट्टी दारू व्यवसायावर कारवाई केली. मोरगाव परिसरातील आंबी रोड, गावठाण आणि भोंडवे वाडी येथे छापे टाकून पोलिसांनी दारू तयार करण्याचे साहित्य व रसायने नष्ट केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोरगाव परिसरात बेकायदा दारू विक्रीच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. याची दखल घेत प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश पवार यांच्या नेतृत्वाखाली संतोष जावीर, राहुल भाग्यवंत व तुषार जैनक यांच्या पथकाने ही मोहीम राबवली. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात कच्चे रसायन आणि तयार दारू जप्त करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यातही पोलिसांनी जुगारावर कारवाई केली. पोलिसांच्या या ‘ॲक्शन मोड’मुळे अवैध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

