पुणे

बडोदा बीएनपीच्या थीमॅटिक फंडांना प्रतिसाद

बडोदा बीएनपीच्या थीमॅटिक फंडांना प्रतिसाद
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‘बडोदा बीएनपी’च्या
थीमॅटिक फंडांना प्रतिसाद

मुंबई, ता. १०ः बडोदा बीएनपी परिबा म्युच्युअल फंडाने यावर्षी सुरू केलेल्या दोन थीमॅटिक फंडांद्वारे १२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी उभारला आहे. ईएसजी बेस्ट-इन-क्लास स्ट्रॅटेजी फंड आणि सर्व्हिसेस फंड असे हे दोन फंड असून, सर्व्हिसेस फंडाने एनएफओच्या कालावधीत ५९० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मिळवला, तर ईएसजी स्ट्रॅटेजी फंडाने या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला ६४० कोटी रुपयांची उभारणी केली. या दोन फंडांना मिळालेला उत्तम प्रतिसाद भारतीय गुंतवणूकदारांची वाढती परिपक्वता दर्शवतो, असे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय ग्रोवर यांनी म्हटले आहे.

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