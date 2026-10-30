गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत पैशाची मागणी

गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत व्यावसायिकाकडून १५ हजार उकळले
१ लाख ३० हजारांची मागणी; बार्शी शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल
बार्शी, ता. ३० ः पिस्तूल व गावठी कट्ट्यांच्या विक्रीच्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देऊन एका पीओपी व्यावसायिकाकडे १ लाख ३० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यापैकी १५ हजार रुपये घेतल्याची फिर्याद राजू मुक्तारअली शेख (वय ४६) यांनी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. याप्रकरणी सोहेल खड्डेवाला (रा. मंगळवार पेठ, बार्शी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
फिर्यादीनुसार, १८ ऑक्टोबरला सोहेल याने फोन करून भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरलाही संपर्क साधून प्रत्यक्ष भेटण्याचा आग्रह धरला. २६ ऑक्टोबरला सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास तो एका मित्रासह फिर्यादीच्या घरी गेला. त्यावेळी फिर्यादी पिस्तूल व गावठी कट्टे बार्शीत आणून विकत असल्याचा आरोप करून, एका मुलाला दिलेला कट्टा पोलिसांनी पकडल्याचे सांगितले. फिर्यादीचे नाव पोलिसांना सांगून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
या प्रकरणातून नाव वगळण्यासाठी १ लाख ३० हजारांची मागणी करण्यात आली. पैसे न दिल्यास राहणे कठीण करण्याची धमकी दिल्याने भीतीपोटी १५ हजार रुपये दिल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे.
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