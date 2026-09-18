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आगळगाव (ता. बार्शी) : येथील जळून गेलेले सोयाबीनचे पीक.
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बार्शी तालुका दुष्काळी जाहीर करा
माधवबनचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. मुंढे चुंबकर यांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी, ता. १८ : बार्शी तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाण्याअभावी सोयाबीनसह अन्य उभी पिके जळून खाक झाली आहेत. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा आणि नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही तीव्र झाली आहे. त्यामुळे बार्शी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकरी, शेतमजूर व कष्टकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी माधवबनचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. खुशाल मुंढे यांनी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांकडे ई-मेलद्वारे केली आहे.
बार्शी तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, त्या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा. तसेच जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणीही मुंढे यांनी केली आहे. राज्यातील विविध भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्यात बार्शी तालुक्यालाही मोठ्या प्रमाणात झळ बसली आहे. तालुक्यातील आगळगाव व वैराग परिसरात दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी, कष्टकरी आणि मजुरांसाठी शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा, येत्या काळात तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही मुंढे यांनी ई-मेलद्वारे शासनाला दिला आहे.
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