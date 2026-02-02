बार्शीत मतदान यंत्रे केली सिलबंद
बार्शी : शासकीय धान्य गोदामात मतदान यंत्रे सील करताना कर्मचारी.
तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली
बार्शीत मतदान यंत्रे सीलबंद
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. २ : बार्शी तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतदानासाठी सोमवारी (ता. २) शासकीय धान्य गोदाम येथे तहसीलदार एफ. आर. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व मतदान यंत्रे सीलबंद करण्यात आली.
शासकीय धान्य गोदामात ही यंत्रे बंद करण्यासाठी २४ टेबलवर काम करण्यात आले. या प्रत्येक टेबलावर एका शिपायासह तीन कर्मचारी व राखीव कर्मचारी असे १५० कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे ६ गट तर पंचायत समितीचे १२ गण आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक गटाला व गणाला एकच यंत्राद्वारे मतदारांना मतदान करता येणार आहे. तालुक्यात मतदानासाठी २५६ यंत्रे आणि तितकेच २५६ नियंत्रण यंत्रे उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. प्रत्येक गणात चार याप्रमाणे १२ गणांसाठी ४८ मतदान यंत्रे राखीव ठेवण्यात आल्याचे तहसीलदार शेख यांनी यावेळी सांगितले.
