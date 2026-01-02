साडेचार लाखाच्या फसवणूक प्रकरणी एकावर गुन्हा
बार्शीत महिलेची फसवणूक;
सराफा कामगारावर गुन्हा
सोने घेण्यासाठी भरले होते साडेचार लाख
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. २ : मुलीच्या लग्नात दागिने घेण्यासाठी थोडे थोडे करून सराफाच्या दुकानातील कारागिराकडे पैसे जमा केले. परंतु, कारागिराने सोने किंवा पैसे परत न केल्याने त्याच्याविरुद्ध बार्शी शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत नीता अतुल दळवी (वय ४१, रा. सुभाषनगर, बार्शी) यांनी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात रामचंद्र बुडूख या सराफ दुकानातील कामगार युवराज भालचंद्र जंगम (वय ५०, रा. शिंदे गल्ली, कुरुंदवाड, जि. कोल्हापूर) याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
फिर्यादी नीता दळवी यांनी १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी बुडूख यांच्या दुकानी जाऊन दुकानात कामास असलेला कामगार युवराज जंगम याच्याकडे ४० हजार रुपये रोख रक्कम देऊन ६ तोळे सोने बुकिंग केले होते. दुकानाचे मालक दुकानात नसल्याने कामगाराला याबाबत कळवा, असे सांगितले होते. त्यावरून दळवी यांनी ११ फेब्रुवारी २०२५ ते ३ जुलै २०२५ रोजी बँक ऑफ इंडिया, शाखा बार्शी येथील खात्यावरून ३ लाख ९५ हजार वेळोवेळी फोन पेवर पाठवले आहेत. परंतु, त्यानंतर दुकानात जाऊन चौकशी केली असता, कामगार गावी गेला आहे, त्याची आई आजारी आहे, कामगार आल्यानंतर या, असा निरोप दुकानातून दळवी यांना देण्यात आला. परंतु, त्यानंतरही अनेक वेळा फोन करून देखील संबंधित कामगाराचा फोन बंद लागत आहे किंवा त्याच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही, म्हणून नीता दळवी यांनी कामगार युवराज भालचंद्र जंगम याच्याविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार त्याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. अधिक तपास शहर पोलिस करीत आहेत.
