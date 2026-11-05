बार्शी तालुका पोलिसांकडून ४५ मोबाईलचा शोध

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बार्शी : चोरीला गेलेले मोबाईल तक्रारदारांना परत करताना एपीआय अक्षय सोनवणे.
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बार्शी पोलिसांनी परराज्यांतून
शोधून आणले ४५ मोबाईल
१२.५७ लाखांचा मुद्देमाल तक्रारदारांना परत
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी, ता. ५ : बार्शी तालुका पोलिसांनी चोरीस गेलेले आणि गहाळ झालेले १२ लाख ५७ हजार रुपये किमतीचे ४५ मोबाईल हस्तगत केले. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसह विविध ठिकाणांहून हे मोबाईल शोधून काढण्यात आले. खातरजमा केल्यानंतर गुरुवारी (ता. ५) वसुबारसेच्या मुहूर्तावर संबंधित तक्रारदारांना त्यांचे मोबाईल परत देण्यात आले. दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी चोरीस गेलेल्या वस्तू परत मिळाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
बार्शी तालुका पोलिस ठाण्याच्या ५९ गावांच्या हद्दीत हरवलेल्या, गहाळ झालेल्या आणि चोरीस गेलेल्या मोबाईलचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले होते. या पथकाने सीईआयआर पोर्टल आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे राज्यातील विविध शहरांसह परराज्यांत शोधमोहीम राबवली. त्यातून ४५ मोबाईल हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले.
गुरुवारी पोलिस उपअधीक्षक सुहास जगताप आणि सहायक पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे यांच्या हस्ते संबंधित तक्रारदारांना मोबाईल सुपूर्द करण्यात आले. या कारवाईत पोलिस कर्मचारी सिद्धेश्वर लोंढे, ओमप्रकाश दासरे, सागर वाकळे आणि राहुल सोनकर यांनी सहभाग घेतला. मोबाईल परत मिळाल्याने नागरिकांनी पोलिसांचे आभार मानले.
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