माझा प्रभाग माझे व्हिजन

रखडलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करणार
बार्शी : शहराच्या पश्चिम भागात असलेल्या माझ्या प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये अनेक वर्षापासून रखडत असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. सध्या उन्हाळा सुरू होत आहे, त्यामुळे पाण्याच्या अनेक अडचणी आहेत. त्या कारणाने प्रभागात योग्य ठिकाणी बोअरवेल घेऊन पाण्याच्या टाक्या बसविणे हे देखील काम उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच करणार आहे. प्रभागातील स्वच्छता मोहीम, रस्ता दुरुस्ती आणि नवीन रस्ते बांधणी, विद्युत पोल बसविणे, गटारीचे दुरुस्तीकरण, बागेचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. माझ्या प्रभागातील नागरिकांसाठी सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोचवून जनजागृती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तरुण पिढी वाचनाकडे वळावी म्हणून प्रभागात वाचनालय देखील सुरू करण्याचा माझा मानस आहे. तसेच माझ्या सुदृढ प्रभागासाठी प्रभागात आरोग्य शिबिर भरवणे अशी अनेक प्रकारची कामे करण्याचा माझा मानस आहे. येणाऱ्या काळात प्रभागातील सर्व समाजाच्या अनेक समस्यांच्या निराकरणासाठी सभागृहात आवाज उठवणार आहे.
- आकाश राऊत, नगरसेवक, बार्शी नगरपरिषद
