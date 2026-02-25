माझा प्रभाग, माझे व्हिजन
BAR26B13067
प्रभागात पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता करणार
बार्शी : नगरपलिकेच्या पाणी पुरवठा सभापतीपदी याही वर्षी माझी निवड झाल्याने माझ्या प्रभागासह शहरातील इतरही प्रभागात मुबलक पाणी पुरवठा करण्याचे माझे स्वप्न आहे. माझ्या प्रभागात बऱ्याच प्रमाणात विकासाची कामे झाली आहेत. तरी देखील इतर उर्वरित कामे लवकरात लवकर करणार आहे. मुख्यतः सार्वजनिक स्वच्छता करुन डासमुक्त प्रभाग करणे हे माझे स्वप्न आहेत. सर्व शासकीय कामाची देखभाल देखील आवर्जून केली जाणार आहे. प्रभागात सिमेंट रस्त्यासह डांबरीकरणावर देखील भर दिला जाणार असून शहरातील चांगला प्रभाग करण्याचा माझा मानस आहे. प्रभागातील अनेक गरीब लोकांसाठी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून त्यांना शासकीय योजनेतून घरे देण्याचा देखील प्रयत्न राहणार आहे. माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभागात जास्तीत जास्त विकासकामे करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार असून शहरात उत्कृष्ट प्रभाग गणला जाईल यासाठी मी प्रयत्नशील आहे.
संतोष बारंगुळे, नगरसेवक, नगरपरिषद, बार्शी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.