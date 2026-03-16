महिला दिनानिमित्त स्त्रीभूषण पुरस्कार प्रदान
बार्शी ः येथे महिला दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवर.
स्त्रीभूषण पुरस्कार सोहळा उत्साहात;
विविध क्षेत्रातील महिलांचा गौरव
बार्शी शहर, ता. १६ : स्व. सौ. शोभाताई सोपल बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त स्त्रीभूषण पुरस्कार सोहळा उत्साहात पार पडला. प्रमुख पाहुण्या म्हणून ‘सरिता किचन’च्या सरिता पद्मन उपस्थित होत्या. कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी उज्ज्वला सोपल उपस्थित होत्या.
यामध्ये सरिता पद्मन, शिक्षण क्षेत्रातील अमृता शहा, वीरपत्नी रोहिणी काकडे, ब्रह्मकुमारी संगीता बहेनजी व बुद्धिबळ खेळाडू सान्वी गोरे यांचा गौरव करण्यात आला. आमदार दिलीप सोपल यांनी भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. महिलांसाठी मेहंदी, पाककला व वेशभूषा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. मेहंदी स्पर्धेत मधुरा भूमकर, वैष्णवी जाधव, साक्षी वहील, प्रणिता यादव, शीतल गायकवाड व धनश्री पवार विजेत्या ठरल्या. पाककला स्पर्धेत अनुराधा होतपेट्टी, वैशाली देशमुख, प्रिया रुद्राके, प्रियंका साखरे, शारदा रायचुरकर, अंजली कुलकर्णी व सीमा कापसे यांचा सन्मान झाला. वेशभूषा स्पर्धेत कांचन वायचळ, संतोषी शेवते, अमृता खंदारे व अनुराधा होतपेट्टी यांना गौरविण्यात आले.