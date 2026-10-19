Barti Student Agitation : बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन २१ व्या दिवशीही सुरूच; लेखी आदेशाची प्रतीक्षा; प्रकृती खालावूनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’च्या (बार्टी) पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) संदर्भातील प्रलंबित मागण्यांसाठी संशोधक विद्यार्थ्यांचे गेल्या २१ दिवसांपासून बार्टीच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू आहे. तर काही विद्यार्थ्यांनी गेल्या ११ दिवसांपासून आमरण उपोषण पुकारले आहे. परिणामी या विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली आहे. मात्र अर्जप्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पोर्टल पुन्हा सुरू करणे, वयोमर्यादेची अट रद्द करणे आणि सरसकट फेलोशिप लागू करणे यांसारख्या प्रमुख मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आहेत. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून ठोस लेखी आदेश (जीआर) निघत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे..विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने १६ ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. यावेळी मंत्री शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आणि बार्टीच्या महासंचालिका डॉ. दीपा मुधोळ-मुंडे यांना ऑनलाइन पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याबाबत व वयोमर्यादेची अट रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून आदेश देऊनही बार्टी प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून लेखी आदेश काढण्यास दिरंगाई करत आहे, असा आरोप उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे..याविषयी बोलताना आंदोलक विद्यार्थिनी सुरेखा वासनिक म्हणाल्या, ‘‘विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले शेकडो संशोधक विद्यार्थी गेल्या अनेक महिन्यांपासून अधिछात्रवृत्तीच्या प्रश्नावर लढा देत आहेत. संशोधन करण्याची क्षमता आणि शैक्षणिक पात्रता असतानाही केवळ वयाच्या जाचक निकषामुळे विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीपासून वंचित ठेवले जात आहे.गेल्या ११ दिवसांपासून अन्नत्याग केल्याने उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक झाली आहे. काहींना तातडीने वैद्यकीय मदतीची गरज भासत असून, काहींना रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल करावे लागले. विद्यार्थ्यांचे प्राण धोक्यात असतानाही बार्टी प्रशासन आणि राज्य सरकार या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे. जोपर्यंत सुधारित शासन निर्णय मिळत नाही, तोवर माघार घेणार नाही.’.संशोधक विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या -२०२४-२५ या सत्रासाठी पीएचडी अधिछात्रवृत्तीचे पोर्टल पुन्हा सुरू करून अर्ज भरण्यासाठी किमान एक महिन्याची वाढीव मुदत द्यावी.- अधिछात्रवृत्तीसाठी २०२३ च्या बॅचसाठी ४५ वर्षे असलेली वयोमर्यादा २०२४-२५ साठी अचानक ३५ वर्षे करण्यात आली आहे. हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेऊन वयाची अट पूर्णपणे रद्द करावी.- २०२३, २०२४ व २०२५ च्या बॅचमधील सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजूर करावी.- राज्य सरकारचे सर्वकष समान निकष धोरण कायमचे रद्द करण्यात यावे.- केंद्र शासनाच्या व यूजीसीच्या नियमानुसार अधिछात्रवृत्तीमध्ये २० टक्के वाढीव भत्ता लागू करावा. तसेच बंद केलेले प्रवास व इतर भत्ते पूर्ववत सुरू करावेत..‘वरिष्ठ मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन केवळ तोंडी आश्वासने दिली आहेत. प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही किंवा लेखी आदेश अद्याप निघालेला नाही. आमच्या भविष्याशी आणि जीवाशी खेळ सुरू आहे. मागण्यांचा शासन निर्णय हातात पडेपर्यंत आमचा हा लढा आणि आमरण उपोषण सुरूच राहील.’- प्रतिक पंचशिल, आंदोलक विद्यार्थी, बार्टी‘हा निर्णय केवळ ‘बार्टी’पुरता मर्यादित नसून, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’सह इतर सर्व संस्थांनाही राज्य सरकारने एकच निर्णय लागू केला आहे. हा विषय राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा आहे. या संदर्भात मंत्री संजय शिरसाट हे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत. लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल.’- हर्षदीप कांबळे, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.