Pune News : ‘बार्टी’च्या कौशल्य प्रशिक्षणातून १४ हजार तरुणांना संधी; सुमारे ९ हजार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची वाट

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - बदलत्या रोजगार बाजारपेठेत केवळ पदवी नव्हे, तर उद्योगांना आवश्यक असलेली कौशल्ये महत्त्वाची ठरत आहेत. ही गरज ओळखून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’ने (बार्टी) अनुसूचित जातीच्या तरुणांच्या हाताला कौशल्याचे आणि रोजगाराचे मोठे बळ दिले आहे. गेल्या चार वर्षांतील कौशल्य विकास कार्यक्रमातून गेल्या चार वर्षांत १४ हजार १८९ जणांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. यापैकी तब्बल ९ हजार तरुणांना रोजगार किंवा स्वतःच्या व्यवसायाचे साधन उपलब्ध झाले आहे..रोजगाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असताना पारंपरिक शिक्षणासोबतच अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण असणे काळाची गरज बनली आहे. ही गरज लक्षात घेऊन बार्टीकडून सन २०२२ ते २०२६ या कालावधीत राज्यभरात तब्बल १०४ विविध कौशल्य अभ्यासक्रम राबविण्यात आले.यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा, डेटा ॲनालिटिक्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, हेल्थकेअर, बँकिंग, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल सेवा अशा रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी खासगी संस्थांमध्ये २० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. मात्र, बार्टीकडून हे प्रशिक्षण मोफत दिले जात असून प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना दरमहा चार ते सहा हजार रुपयांचे विद्यावेतनही दिले जाते..बार्टीने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या वर्षातच सात हजार विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, या उपक्रमासाठी गेल्या चार वर्षांत सुमारे २५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना केवळ प्रमाणपत्रावर विसंबून न ठेवता, त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास, संवाद कौशल्य, मुलाखतीची तयारी, उद्योजकता विकास आणि थेट प्लेसमेंटसाठीही संस्थेकडून विशेष मार्गदर्शन केले जाते. त्यामुळे उद्योगांच्या गरजेनुसार तयार होणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यास मदत होत असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे..एकूण प्रशिक्षणार्थी : १४,१८९ (२०२२ ते २०२६ या काळात)नोकरी मिळालेले तरुण : ४,०२२उद्योजक/स्वयंरोजगार : ४,९००एकूण अभ्यासक्रम : १०४प्रकल्पावरील एकूण खर्च : सुमारे २५ कोटी रुपयेएका वर्षातील उच्चांक : २०२५-२६ या एकाच वर्षात ७ हजार जणांना प्रशिक्षण..प्रतिक्रिया -‘आजच्या उद्योग जगताला प्रत्यक्ष कामासाठी तयार असलेले कुशल मनुष्यबळ हवे आहे. उद्योगांमधील कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि विद्यार्थ्यांमधील कौशल्याचा अभाव ही दरी भरून काढण्याचे काम या माध्यमातून होत आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणताही पात्र विद्यार्थी अशा महत्त्वाच्या प्रशिक्षणापासून वंचित राहू नये, हाच आमचा प्रमुख उद्देश आहे.’- डॉ. बबन जोगदंड, विभागप्रमुख, कौशल्य विकास, बार्टी‘खासगी संस्थांमध्ये ज्या 'एआय' आणि 'डेटा ॲनालिटिक्स' कोर्ससाठी लाखो रुपये फी मोजावी लागते, ते प्रशिक्षण मला बार्टीमुळे मोफत मिळाले. विद्यावेतनामुळे कुटुंबावर ताण पडला नाही आणि प्रशिक्षण पूर्ण होताच आयटी कंपनीत नोकरीही मिळाली. या प्रशिक्षणाने मला केवळ रोजगारच दिला नाही, तर जगण्याचा आत्मविश्वासही दिला आहे.’- सुशांत कांबळे, लाभार्थी विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.