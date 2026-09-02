पुणे

Competitive Exam Coaching: बार्टी-टीआरटीआय-सारथी आदी संस्थांच्या सामायिक चाळणी परीक्षेला वयोमर्यादा शिथिल; अर्ज भरण्याची मुदत ४ सप्टेंबर २०२६पर्यंत वाढ

टीआरटीआय, बार्टी, सारथी आदी संस्थांच्या सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ साठी अर्जाची मुदत ४ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली; कमाल वयोमर्यादेत शिथिलतेमुळे ३० वर्षांवरील इच्छुकांनाही मोफत पूर्व प्रशिक्षणाची संधी
Age limit relaxed for Common CET; apply by September 4.

Age limit relaxed for Common CET; apply by September 4.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, अमृत आणि आर्टी या स्वायत्त संस्थांच्या सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ साठी अर्ज करण्याची मुदत आता ४ सप्टेंबर २०२६पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या परीक्षेसाठी लागू असलेली कमाल ३० वर्षांच वयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहणाऱ्या अनेक पात्र उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

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