Competitive Exam Coaching: बार्टी-टीआरटीआय-सारथी आदी संस्थांच्या सामायिक चाळणी परीक्षेला वयोमर्यादा शिथिल; अर्ज भरण्याची मुदत ४ सप्टेंबर २०२६पर्यंत वाढ

पुणे : महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, अमृत आणि आर्टी या स्वायत्त संस्थांच्या सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ साठी अर्ज करण्याची मुदत आता ४ सप्टेंबर २०२६पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या परीक्षेसाठी लागू असलेली कमाल ३० वर्षांच वयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहणाऱ्या अनेक पात्र उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे..राज्य सरकारच्या सर्वंकष धोरणानुसार २०२६-२७ या वर्षासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी), ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी), ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (महाज्योती), ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (टीआरटीआय), ‘अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (आर्टी) आणि ‘महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत) या संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी सामायिक चाळणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ९ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आली आहे..यापूर्वी सामायिक चाळणी परीक्षेसाठी उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित करत यामध्ये शिथिलता देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. परिणामी वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ३० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या इच्छुक उमेदवारांनाही संबंधित योजनेच्या सुधारित निकषांनुसार अर्ज करता येणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या संस्थांच्या माध्यमातून दिले जाणारे पूर्व प्रशिक्षण, प्रशिक्षणासोबत अभ्यास साहित्य, मार्गदर्शन आणि परीक्षेच्या स्वरूपाची माहिती मिळत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या विद्यार्थ्यांनाही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे वयोमर्यादा शिथिल करण्याच्या निर्णयामुळे या योजनांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे..योजनेनुसार वयोमर्यादा तपासणे आवश्यकवयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली असली तरी सर्व संस्थांसाठी एकच सुधारित वयोमर्यादा लागू असेल असे नाही. संबंधित संस्थेच्या योजनेनुसार वयोमर्यादेत बदल असू शकतो. त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी संबंधित संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली सूचना काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. आपल्या प्रवर्गासाठी आणि निवडलेल्या प्रशिक्षण योजनेसाठी लागू असलेली सुधारित वयोमर्यादा तपासल्यानंतरच ऑनलाइन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..‘‘मागील काही वर्षांत परीक्षांच्या अनियमिततेमुळे अनेकांची वयोमर्यादा संपली होती. ३० वर्षांच्या अटीमुळे आम्ही या मोफत प्रशिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती होती. मात्र, वयोमर्यादा शिथिल केल्याने माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा मोठी संधी मिळाली आहे. हा निर्णय अत्यंत न्याय्य आहे.’’- अविनाश देशमुख, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.‘‘पाचही संस्थांची सामायिक परीक्षा होत असल्याने अर्ज करताना काही कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास वेळ लागत होता. आता ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने घाई न होता व्यवस्थित अर्ज भरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.’’- पूजा कांबळे, विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.