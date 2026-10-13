Pune News : बार्टीचा कौशल्य विकास विभाग बंद पडणार?; निधी उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - वंचित समाजातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’च्या (बार्टी) कौशल्य विकास विभागासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी एकही प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेले नाही. परिणामी या विभागाचे कामकाज बंद पडणार का?, असा प्रश्न विद्यार्थी, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहेत. या संदर्भात बार्टीच्या प्रभारी महासंचालक दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..बार्टीच्या कौशल्य विकास विभागाला २०२३-२४ मध्ये सात कोटी, २०२४-२५ मध्ये २१ कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये १५ कोटी निधी उपलब्ध झाला होता. विशेष म्हणजे, सात कोटी, २१ कोटी आणि १३ कोटी ८५ लाख इतका निधी खर्चही झाला आहे. गेल्या चार वर्षांत ‘बार्टी’ने तब्बल नऊ हजार तरुणांना विविध प्रकारांचे कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.मात्र आता ही योजना ‘महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळा’कडे वळविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे निधीचा योग्य विनियोग होत असताना यंदा निधी का रोखण्यात आला, तसेच या प्रशिक्षण योजनेचे स्वरूप बदलणार आहे का?, बार्टीच्या जुन्या प्रशिक्षणार्थ्यांना पुढील संधी कशा उपलब्ध होणार?, प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे भवितव्य काय?, असे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेत..या संदर्भात स्टुडंट हेल्पिंग हॅंड्सचे संस्थापक कुलदीप आंबेकर म्हणाले, ‘बार्टी ही केवळ विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणारी संस्था नसून, वंचित समाजातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण, संशोधन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत मोठ्या संख्येने तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले आहेत.असे असताना, प्रभावीपणे काम करणाऱ्या कौशल्य विकास विभागासाठी निधीची तरतूद का करण्यात आलेली नाही? हा विभाग बंद करण्यामागे नेमके कारण काय, निधी रोखण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि या विभागाचे कामकाज पुढे सुरू राहणार की नाही, याबाबत बार्टी प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.’.‘बार्टी’ ही संस्था प्रामुख्याने संशोधन, शिक्षण आणि प्रशिक्षण देणारी महत्त्वाची संस्था आहे. बार्टीचा कौशल्य प्रशिक्षण विभाग हा तिच्या मूळ कार्याचा गाभा आहे. अशा स्थितीत, बार्टीचे कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम किंवा तेथील उपक्रम महामंडळाकडे वर्ग करणे हा बार्टीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कौशल्य प्रशिक्षण योजनेची भूमिका स्पष्ट करावी, तसेच रखडलेला निधी लवकरात लवकर वितरित करून योजना पुन्हा सुरू करावी.’- अशोक वाघमारे, विद्यार्थी.केवळ पदवी मिळवून रोजगार मिळेलच, याची खात्री राहिलेली नाही. संगणक, तांत्रिक कौशल्ये आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची गरज वाढत आहे. बार्टीच्या प्रशिक्षण योजनांमुळे आम्हाला या क्षेत्रांत पुढे जाण्याची संधी मिळते. मात्र, विभागाच्या निधीबाबत स्पष्टता नसेल, तर नव्याने प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. सरकारने या योजनांबाबत तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी.'- विशाल गायकवाड, विद्यार्थी.बार्टीच्या कौशल्य विकास योजनेची कामगिरीप्राप्त निधी : २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार वर्षांत ४३ कोटी रुपये.खर्च झालेला निधी : ४१ कोटी ८५ लाख रुपये.शिल्लक निधी : सुमारे १ कोटी १५ लाख रुपये.एकूण प्रशिक्षणार्थी : १४ हजार १८९.नोकरी मिळालेले विद्यार्थी : ४ हजार २२.स्वयंरोजगार व उद्योजकता : ४ हजार ९०० विद्यार्थ्यांनी स्वयंरोजगार किंवा उद्योग सुरू केले.एकूण अभ्यासक्रम : १०४.२०२५-२६ मधील कामगिरी : एकाच वर्षात सात हजार जणांना प्रशिक्षण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.