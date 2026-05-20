अहिल्यानगर ः बास्केटबॉल सराव शिबिरात मार्गदर्शन करताना भारतीय संघाचे प्रशिक्षक संभाजी कदम समवेत खेळाडू.

बास्केटबॉल शिबिराला खेळाडूंचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
केडगाव स्पोर्ट्स अकॅडमीचा उपक्रम : संभाजी कदम यांचे मार्गदर्शन
अहिल्यानगर, ता. २० : केडगाव स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे एकदिवसीय बास्केटबॉल सराव शिबिराचे उत्साहात आयोजन करण्यात आले. या शिबिरासाठी भारतीय बास्केटबॉल संघाचे माजी कर्णधार व प्रशिक्षक संभाजी कदम प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते.

सायंकाळी पार पडलेल्या या शिबिराला नगर शहरातील बास्केटबॉल खेळाडू व क्रीडाप्रेमींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. संभाजी कदम यांनी खेळाडूंना बास्केटबॉलमधील मूलभूत कौशल्ये, शारीरिक तंदुरुस्ती, खेळातील शिस्त आणि संघभावना याविषयी मार्गदर्शन केले. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभव कथन करत उपस्थित खेळाडूंना प्रेरणाही दिली.
या कार्यक्रमास ऊर्जा गुरुकुलच्या संचालिका कल्याणी फिरोदिया, संभाजी कदम अकॅडमीचे संस्थापक शरद नागणे, प्रशिक्षक गणेश नागणे व धनंजय नखले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे नियोजन केडगाव स्पोर्ट्स अकॅडमीचे अध्यक्ष बाबासाहेब कोतकर, खजिनदार रोहिणी कोतकर, प्रशिक्षक छबुराव कोतकर व स्वाती बाराहाते यांनी केले. ज्ञानसाधना गुरुकुल क्लासेसचे प्रसाद जमदाडे, डॉ. देवेश कुमार बाराहाते, एबीसी क्रीडा मंडळाचे चंद्रशेखर म्हस्के, मुकुंद काशीद, सचिन अग्रवाल, ओमसिंग बायस, पियुष लुंकड, मार्शल पिल्ले, हर्षल शेलोत आदी उपस्थित होते.
बास्केटबॉलला चालना मिळेल
केडगाव स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बास्केटबॉल खेळाला नवी चालना मिळेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला. भविष्यातही अशा प्रकारचे उपक्रम सातत्याने राबविण्यात येतील, असे बाबासाहेब कोतकर यांनी सांगितले.

