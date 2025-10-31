Bavdhan Road : बावधन रस्त्यावर धोकादायक खिळे; वाहनचालकांसाठी वाढता अपघाताचा धोका

कर्वेनगर : बावधन परिसरातील बकाजी कार्नर ते राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यावर ग्रामपंचायत काळात रबरचे गतिरोधक बसविले होते. ते गतिरोधक निघून गेले असून त्यासाठी वापरलेले खिळे आता रस्त्याच्या वर आले आहेत. त्यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाल्याने वाहनचालकांना धोका वाढला आहे..या रस्त्यावर वाहनांच्या अतिवेगामुळे अपघाताची मालिका सुरू होती. त्यामुळे ग्रामपंचायत काळात हे गतिरोधक बसविले होते. पण बावधन गावचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर या रस्त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. दररोज शेकडो वाहनांची या रस्त्यावरून वाहतूक सुरू असते. मोठ्या वाहनांच्या सततच्या दाबामुळे रबरच्या गतिरोधकाची झीज होऊन ते बसविण्यासाठी वापरलेले लोखंडी व तीक्ष्ण खिळे बाहेर आले आहेत. सूर्यप्रकाशात हे खिळे स्पष्ट दिसत नसल्याने अनेक दुचाकीस्वार अचानक घसरून पडतात किंवा वाहनांचे टायर फाटण्याच्या घटना घडत आहेत. यामध्ये दुचाकीस्वार जखमी झाले आहेत..Ahilyanagar Crime: 'गॅस रिफिलिंग सेंटरवर छापा'; चिचोंडी पाटीलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा महापालिका आणि वाहतूक विभागाकडे याबाबत तक्रार केली असली, तरी अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. विशेष म्हणजे या रस्त्यावरून शाळेची व प्रवासी वाहने आणि अवजड वाहनांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे एखादा मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी या ठिकाणी तातडीने सूचना फलक उभारावेत आणि महापालिकेने तत्काळ हे धोकादायक गतिरोधक हटवून नव्या गतिरोधकाची पुनर्बांधणी करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. याबाबत पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.