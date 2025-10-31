पुणे

Bavdhan Road : बावधन रस्त्यावर धोकादायक खिळे; वाहनचालकांसाठी वाढता अपघाताचा धोका

Exposed Nails from Rubber Speed Breakers Pose Danger : बावधन परिसरातील बकाजी कार्नर ते राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यावरील रबरचे गतिरोधक तुटल्यामुळे त्याचे तीक्ष्ण लोखंडी खिळे रस्त्यावर उघडे पडले आहेत, ज्यामुळे दुचाकीस्वार घसरून जखमी होत असून, तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी होत आहे.
Demand for Immediate Removal and Reconstruction of Speed Breakers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कर्वेनगर : बावधन परिसरातील बकाजी कार्नर ते राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यावर ग्रामपंचायत काळात रबरचे गतिरोधक बसविले होते. ते गतिरोधक निघून गेले असून त्यासाठी वापरलेले खिळे आता रस्त्याच्या वर आले आहेत. त्यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाल्याने वाहनचालकांना धोका वाढला आहे.

