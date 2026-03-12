Bavdhan Pollution: बावधनकर आवाज, धुळीच्या विळख्यात; सिमेंट काँक्रीट प्रकल्पामुळे रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात

मयूर कॉलनी : बावधनमधील उत्तमनगर परिसरातील सिमेंट काँक्रीट प्रकल्पामुळे धूळ उडत असून रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शाळा आणि निवासी परिसराजवळच प्रकल्प सुरू असल्याने आवाज, धूळ, जड वाहतूक आणि खराब रस्ते यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत..प्रकल्पासमोर असलेल्या पुराणिक अबितांते सोसायटीत सुमारे ६२२ सभासद राहतात. धुळीच्या त्रासामुळे काहींना सदनिका विकून दुसरीकडे राहायला जाण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती रहिवाशांनी दिली. स्थानिकांनी महापालिका व इतर प्रशासकीय कार्यालयांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, अद्याप त्याची दखल घेतली जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.रेडझोन परिसरात सिमेंट काँक्रीट प्रकल्पांना परवानगी कोणी दिली, असा प्रश्नही रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे..Ichalkaranji Development : वस्त्रनगरीची ओळख धूसर; राजकीय उदासीनतेत इचलकरंजीचा विकास भरकटला.सद्यःस्थिती काय?नियमांचे उल्लंघन करून डंपर, सिमेंट काँक्रिट मिक्सर व पाण्याच्या टँकरची धोकादायक वाहतूकसकाळी सात ते दुपारी १२, दुपारी चार ते रात्री नऊ दरम्यान जड वाहतुकीस बंदी असतानाही वाहतूक सुरूलहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना धुळीचा मोठ्या प्रमाणात त्रासनागरिकांच्या तक्रारी असूनही प्रशासनाची बघ्याची भूमिका.मुलांना खोकला सुरू झाला की तो लवकर थांबत नाही. इतरांच्या घरात कचरा किंवा धूळ येत असेल; मात्र आमच्या घरात थेट सिमेंट येते. त्यामुळे परिसरात मास्क लावून फिरावे लागते. प्रशासन रेडी मिक्स प्रकल्पांच्या जवळ राहणाऱ्या नागरिकांचा विचार करत नाही. गेल्या दोन वर्षांत अशा प्रकल्पांची संख्या वाढली असून आम्ही धुळीच्या त्रासाने हैराण झालो आहोत.- अश्विनी परसनीस, रहिवासी, पुराणिक अबितांते सोसायटी, बावधन.अनेक वाहनधारकांना नोटिसा दिल्या आहेत. आम्हाला वाहतूक वॉर्डनचीही आवश्यकता आहे. एक ते दहा मार्चदरम्यान सुमारे ३१२ अवजड वाहनांवर कारवाई केली आहे.- शंकर डामसे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, बावधन.Hinjewadi Pollution : हिंजवडी, वाकड भागांत प्रदूषणाचा ‘व्हायरस’; रहिवाशांचा आंदोलनाचा इशारा!.बावधन परिसर सध्या महापालिकेत समाविष्ट झाला असून सिमेंट काँक्रीट प्रकल्प अधिकृत आहेत की नाही, याची माहिती ‘पीएमआरडीए’कडून मागविण्यात येणार आहे.- महेश शेळके, कनिष्ठ अभियंता, बांधकाम विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.