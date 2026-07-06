पुणे

BBA BMS BCA Admission: बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीसीए व इंटिग्रेटेड एमबीए–एमसीए प्रवेश नोंदणीला सुरुवात; १६ जुलैपर्यंत मुदत

बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीसीए, एमबीए व एमसीए (इंटिग्रेटेड) प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणीला सुरुवात; १६ जुलैपर्यंत मुदत, पीसीएम-पीसीबी सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही संधी
BBA-BCA CET Exam

Students who appeared for the PCM or PCB CET are also eligible to apply, with the registration deadline set for July 16, 2026.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६- २७ या शैक्षणिक वर्षात बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, एमबीए (इंटिग्रेटेड), बीसीए आणि एमसीए (इंटिग्रेटेड) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशाच्या नोंदणीस सुरुवात झाली आहे. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नोंदणीसाठी १६ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. यंदा पीसीएम आणि पीसीबी समूहाच्या विद्यार्थ्यांना संबंधित पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येणार आहे.

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