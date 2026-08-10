Management Admissions: राज्यात बीबीए-बीबीएम-बीएमएस व एकात्मिक एमबीए प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर; १२ हजार २८२ विद्यार्थ्यांना संधी, ८४८५ जणांना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय

पुणे : राज्यात व्यवस्थापनशास्त्राच्या बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस), बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (बीबीएम) या पदवी अभ्यासक्रमाबरोबरच एमबीए (एकात्मिक) अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत १४ हजार ४०७ विद्यार्थ्यांपैकी १२ हजार २८२ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. तर, यादीमध्ये आठ हजार ४८५ विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय मिळाले आहे..राज्यात महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी व्यवस्थापनाशास्त्राच्या अभ्यासक्रमाची यादी जाहीर करण्यात आली. राज्यात बीबीए, बीएमएस, बीबीएम आणि एमबीए (एकात्मिक) अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशासाठी २१ हजार ५८३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी दिलेल्या मुदतीत १४ हजार ४०७ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम भरले. त्यामुळे याच विद्यार्थ्यांचा विचार पहिल्या कॅप फेरीच्या यादीत करण्यात आला. या विद्यार्थ्यांपैकी १२ हजार २८२ विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत विविध पसंतीक्रमाच्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश उपलब्ध झाले आहेत..पहिल्या फेरीत प्रवेशासाठी महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी येत्या बुधवारपर्यंत (ता. १२) महाविद्यालयामध्ये प्रत्यक्ष हजर राहून आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करून आणि शुल्क भरून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे. यानंतर दुसऱ्या फेरीसाठी तात्पुरत्या रिक्त जागांचा तपशील येत्या गुरूवारी (ता. १३) जाहीर करण्यात येईल, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..आठ हजार ४८५ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालयया प्रवेश प्रक्रियेत आठ हजार ४८५ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय मिळाले आहे. पहिल्या पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय प्रवेशासाठी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ऑटो फ्रिज झाले आहेत. या विद्यार्थ्याना पहिल्या पसंतीच्याच महाविद्यालयात प्रवेश घेणे अनिवार्य आहे. या विद्यार्थ्यांनी काही कारणाने हा प्रवेश नाकारल्यास, त्यांना दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या फेरीत सहभागी होता येणार नाही. अशा विद्यार्थ्यांना थेट त्यानंतरच्या खुल्या फेरीत म्हणजे संस्थात्मक फेरीत सहभागी होता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.