बेदाण्याचा बाजार नरमला; चांगल्या मालाला मात्र चांगला भाव

बेदाण्याचे चित्र वापरावे.
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बेदाण्याचे दर नरमले; दर्जेदार माल ३६४ रुपयांपर्यंत
सर्वसाधारण दर २३० रुपयांवर; ३०९ टन आवक, २१६ टनांची विक्री, दर्जानुसार भावात मोठी तफावत
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ३ : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बेदाणा बाजारात सध्या सर्वसाधारण दर नरमलेले असले तरी दर्जेदार मालाला चांगला उठाव मिळत आहे. गुरुवारी (ता. ३) बेदाण्याचा सर्वसाधारण दर २३० रुपये किलो राहिला. किमान दर १५०, तर कमाल दर ३६४ रुपये किलो मिळाला. बाजारात ३०९ टन बेदाण्याची आवक झाली असून, त्यापैकी २१६ टन मालाची विक्री झाली.
यंदाच्या बाजारातील दराचा कल पाहता, सर्वसाधारण दरात काहीशी नरमाई आली आहे. यापूर्वी मे महिन्यात बेदाण्याचा सर्वसाधारण दर सुमारे ३०० रुपये किलो होता. जूनच्या सुरवातीला तो २४६ रुपयांपर्यंत घसरला. त्यानंतर ११ जूनला २८० रुपयांपर्यंत सुधारणा झाली होती. आता तो पुन्हा २३० रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांच्या तुलनेत सर्वसाधारण दरात सुमारे ५० ते ७० रुपयांची घट दिसून येते.
मात्र, बाजारातील कमाल दराची स्थिती वेगळी आहे. चांगल्या प्रतीच्या, आकर्षक रंगाच्या आणि दर्जेदार बेदाण्याला अजूनही व्यापाऱ्यांकडून पसंती मिळत आहे. गुरुवारच्या सौद्यात दर्गनहळ्ळी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील शेतकरी गणपती होनमुर्गीकर यांच्या १०० बॉक्स बेदाण्याला ३६४ रुपये किलोचा सर्वाधिक दर मिळाला. बसवराज अंबारे या अडत्याकडील हा माल आरती ट्रेडिंग कंपनीने खरेदी केला.
बाजारात किमान आणि कमाल दरामध्ये तब्बल २१४ रुपयांची तफावत आहे. यावरून बेदाण्याच्या गुणवत्तेनुसार दर ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे सध्याच्या बाजारात केवळ आवक किती आहे, यापेक्षा मालाची प्रत, रंग, आकार आणि गुणवत्ता यांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. सर्वसाधारण दरात नरमाई असली तरी उत्तम प्रतीच्या मालाला मिळणारा ३५० रुपयांपेक्षा अधिकचा भाव शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.
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शेतकऱ्यांसाठी काय स्थिती?
सध्याच्या बाजारात सरासरी भावावर दबाव असला तरी दर्जेदार बेदाण्याला मागणी कायम आहे. त्यामुळे मालाची प्रत चांगली असल्यास बाजारातील कमाल दराचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वसाधारण दर्जाच्या मालासाठी सध्याचे २३० रुपयांचे भाव मे-जूनच्या तुलनेत कमी आहेत. त्यामुळे पुढील काळातील आवक, मागणी आणि गुणवत्तेनुसार दराची दिशा ठरणार आहे.
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काही महिन्यांतील सर्वसाधारण दर (रुपयांत)
तारीख सर्वसाधारण दर
- २१ मे : ३००
- ४ जून : २४६
- ११ जून : २८०
- ३ सप्टेंबर : २३०
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