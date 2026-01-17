Pimpri Chinchwad Resuts: जेजुरीला सांगून पिंपरी चिंचवडमध्ये बोगस मतदानाला नेलं; बीडच्या महिलांची फसवणूक

NCP Ajit Pawar Party: बीडच्या गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील काही गावांतील महिलांची फसवणूक करुन त्यांच्याकडून बोगस मतदान करवून घेतल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी फसवणूक झालेल्या महिलांनी बीडच्या पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केलीय..बीडच्या गेवराईतील सिरसमार्ग ग्रुप ग्रामपंचायतीतील काळेवाडी येथील महिलांना जेजुरीला देवदर्शनाच्या नावाखाली ट्रॅव्हल्समधून आणलं गेलं. जेजुरीला नेल्यानंतर तिथून त्यांना कारमधून पिंपरी चिंचवडमध्ये बोगस मतदान करण्यासाठी आणल्याचा आरोप आहे. हा फसवणुकीचा प्रकार बचतगटाच्या चालक वनिता बाळासाहेब जाधव आणि त्यांचे पती बाळासाहेब जाधव यांनी केल्याची तक्रार आहे..एवढं एकच गाव नव्हे तर शेजारीला गावातील महिलांनाही असंच फसवलं असल्याची माहिती या महिलांनी दिली. १४ तारखेला रात्री महिलांना ट्रॅव्हल्समध्ये बसवलंय. १५ तारखेला सकाळी कुठल्यातरी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत ठेवलं. तिथून चारचाकी गाड्यांमध्ये थेट पिंपरी चिंचवडमध्ये मतदानासाठी नेलं..निवडणूक जिंकताच सरकारचा ‘Big Decision’! मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय घरांना मंजुरी, मंत्रिमंडळ बैठकीत ११ मोठे निर्णय.महिलांच्या तक्रारीनुसार, तिथे आधीच मतदानकार्ड तयार होतं आणि मतदार यादीला नावंसुद्धा होती. त्यामुळे हा बोगस प्रकार मागच्या काही महिन्यांपासून सुरु असल्याचा संशय आहे. घाबरलेल्या काही महिलांनी असं बोगस मतदान करणार नसल्याची भूमिका घेतली आणि प्रकार उघडकीस आला..या महिलांना घड्याळाला मतदान करण्यास सांगण्यात आलेलं होतं. महिलांसोबत काही बाऊन्सर्सदेखील होते. त्यामुळे त्या दहशतीखाली होत्या. अनेक महिलांनी भीतीपोटी घड्याळाला मतदानदेखील केलं. मात्र बीडला माघारी आल्यानंतर त्यांनी थेट पोलिस अधीक्षक कार्यालय गाठून तक्रार दिली..Sharad Pawar NCP Defeat : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला तब्बल १८ मनपात शून्य जागा, तुटपुंज्या यशाची 'ही'आहेत ७ कारणे.पिंपरी चिंचवडमध्ये चालेलल्या बोगस मतदानाच्या रॅकेटची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी या महिलांनी केली आहे. निवडणूक आयोग आणि बीडचे पोलिस या तक्रारीवर काय निर्णय घेतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.