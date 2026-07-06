पुणे

Amit Shaha News : जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे येथे ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या धान्य साठवणूक गोदामाचे अमित शहा यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन

केंद्र शासन पुरस्कृत ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या धान्य साठवणूक गोदामामुळे बेल्हे परिसरातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित साठवण, हमीभाव आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुलभ होण्याची अपेक्षा
The warehouse has been constructed under the Central Government's Grain Storage Scheme to strengthen the cooperative sector.

The warehouse has been constructed under the Central Government's Grain Storage Scheme to strengthen the cooperative sector.

Sakal

अर्जुन शिंदे
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बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे आज (ता. ६) बेल्हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या केंद्र शासन पुरस्कृत  धान्य साठवणूक गोदाम योजना अंतर्गत ५०० मॅट्रिक टन क्षमतेच्या ' नूतन गोदाम प्रकल्पाचे ' केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते दृकश्राव्य (ऑनलाईन) माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.

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