Amit Shaha News : जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे येथे ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या धान्य साठवणूक गोदामाचे अमित शहा यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे आज (ता. ६) बेल्हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या केंद्र शासन पुरस्कृत धान्य साठवणूक गोदाम योजना अंतर्गत ५०० मॅट्रिक टन क्षमतेच्या ' नूतन गोदाम प्रकल्पाचे ' केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते दृकश्राव्य (ऑनलाईन) माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले. .बेल्हे येथे बेल्हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या वतीने, केंद्र शासन पुरस्कृत सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक गोदाम योजना अंतर्गत, ' ५०० मॅट्रिक क्षमतेचे नवीन गोदाम बांधण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते, केंद्र शासन पुरस्कृत धान्य साठवणूक गोदाम योजनेतील देशातील सर्व गोदाम प्रकल्पांचे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. .त्यांच्या समवेत केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते. दरम्यान बेल्हे येथे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या ग्रामनेते स्व. रामभाऊशेठ बोरचटे व्यापारी संकुलात आयोजित केंद्र शासन पुरस्कृत धान्य साठवणूक गोदामाचे उद्घाटन समारंभाचे स्थानिक कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे होते. .याप्रसंगी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्याचे दीपक तावरे, नाबार्डचे पुणे विभागाचे सरव्यवस्थापक अविनाश सेवळकर, नाबार्डचे व्यवस्थापक प्रणित राज, पुणे जिल्हा बँकेचे उपसरव्यवस्थापक गिरीश जाधव, रमेश बांडे, संजय काळे, सुभाषराव कवडे, जिल्हा परिषद सदस्या स्मिता कणसे, पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र पिंगट, बाळासाहेब खिलारी, तसेच बेल्हे विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष अशोक गुंजाळ, उपाध्यक्ष कैलास औटी, जयवंत घोडके, पांडुरंग गाडगे, सुमित बोरचटे, लहूशेठ गुंजाळ आदी मान्यवरांसह संस्थेचे सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.