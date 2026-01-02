बेल्हे येथे मॉडर्नमध्ये विज्ञान प्रदर्शनात १५० प्रकल्पांचे प्रात्यक्षिक
बेल्हे, ता. २ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे मॉडर्न इंग्लिश स्कूलमध्ये शालेय पातळीवर, नुकत्याच आयोजित विज्ञान प्रदर्शनामध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थांनी एकूण १५० विज्ञान विषयक प्रकल्प सादर केले होते.
बेल्हे येथे मॉडर्न इंग्लिश स्कूलमध्ये आयोजित विज्ञान प्रदर्शनामध्ये कार्बन प्युरिफिकेशन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धत, हायड्रोलिक पुली, अर्थक्वेक सेन्सर, रस्ता/अपघात सुरक्षा प्रकल्प, रेन डिटेक्टर आदी विविध प्रकल्प प्रदर्शनात सादर केले होते. या प्रयोगात १ ली ते ५ वी या गटात प्रथम क्रमांक चांद्रयान ३ प्रयोगासाठी आरोही घोडे व आरोही झिंजाड यांच्या संयुक्त प्रयोगाला मिळाला. संचित बोरचटे (इयत्ता पहिली) याच्या डे नाईट इक्वेटोर या प्रयोगाला द्वितीय, तर अद्विका बांगर हिच्या स्मार्ट डस्टबिन या प्रकल्पाला तृतीय क्रमांक मिळाला. सहावी ते अकरावीच्या गटात प्रथम क्रमांक तन्मय येवले याच्या रिमोट कंट्रोल वर चालणारा ट्रॅक्टर व हायड्रोलिक ट्रॉली या प्रयोगाला तर राजवीर बांगर यांच्या कार्बन प्युरिफिकेशन फॅक्टरी या प्रयोगाला द्वितीय क्रमांक तर तृतीय क्रमांक हा चैतन्य काने याच्या यू-टर्न सेफ्टी मॉडेल व महेक पटेल हिच्या आय. आर. सेन्सर स्ट्रीट लाइट या प्रयोगाला मिळाला. शाळेतील विज्ञान शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थांनी विज्ञान व गणिताचे विविध प्रयोग बनवले.
यावेळी संस्थेचे विश्वस्त दावला कणसे, प्राचार्य विद्या गाडगे, उपप्राचार्य के. पी. सिंग, शाळेचे सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते. दरम्यान सर्व विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे संस्थापक सीए सावकार गुंजाळ, अध्यक्ष गोपीनाथ शिंदे, सीईओ शैलेश ढवळे यांनी अभिनंदन केले.
