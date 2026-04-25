Education AI Lab : बेल्हे येथील जिल्हा परिषद शाळेत प्रथमच ए. आय. अँड रोबोटिक लॅब

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (बेल्हे नं. १) या शाळेमध्ये येथील भूमिपुत्र व सिमु सॉफ्ट कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चोरे व गणेश चोरे यांच्या कुटुंबाच्या वतीने, नुकतीच त्यांच्या मातोश्री स्व. यमुनाबाई चोरे यांच्या स्मरणार्थ जवळपास २० लाख रुपये खर्च करून विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत न्यू एज टेक्नॉलॉजी स्किल लॅब (ए. आय. अँड रोबोटिक लॅब) उभारण्यात आली आहे. .बेल्हे येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत कै. सौ. यमुनाबाई सीताराम चोरे ए.आय. अँड रोबोटिक लॅब व ग्रंथालय लोकार्पण सोहळा तसेच ग्रंथ तुला कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सुसज्ज ए. आय. रोबोटिक लॅब व वाचनालयाचे उद्घाटन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील व अहिल्या नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जुन्नर पंचायत समितीचे सदस्य राजेंद्र पिंगट होते. या कार्यक्रमप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्या स्मिता कणसे, जुन्नरचे गट विकास अधिकारी प्रतिक चन्नावार, सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस, गट शिक्षण अधिकारी अशोक लांडे, सिमु सॉफ्ट कंपनीचे सुनील चोरे, गणेश चोरे, अंजली साठे, डॉ. विद्या चोरे, मुख्याध्यापक सखाराम शेंडकर, प्रितम मुंजाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते..इयत्ता पहिली ते चौथीमध्ये शिकणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी, प्रथमच ' कै. सौ. यमुनाबाई सीताराम चोरे न्यू एज टेक्नॉलॉजी स्किल लॅब ( ए. आय. अँड रोबोटिक्स लॅब ) ' च्या माध्यमातून आधुनिक शिक्षणाची पायाभरणी होणार आहे..यावेळी चोरे बंधू यांचे वडील सीताराम चोरे यांची ग्रंथतुला करून, ही सर्व पुस्तके जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या वाचनालयासाठी भेट देण्यात आली. यावेळी बोलताना पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले की, ज्या गावातील शाळा चांगली त्या गावचे गावपण चांगले. इयत्ता पहिली ते चौथी दरम्यानच्या शाळेतील लहान विद्यार्थ्यांसाठीची ही राज्यातील पहिलीच ए. आय. लॅब आहे. दरम्यान यावेळी गावाच्या विकासासाठी राजकारण बाजूला ठेऊन हातात हात घालून सर्वांनी एकत्र यावे असे आवाहन, बेल्हे गावचे भूमिपुत्र व अहिल्या नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुनील चोरे यांनी, सूत्रसंचालन संतोष डुकरे यांनी, तर आभारप्रदर्शन गणेश चोरे यांनी केले..नवीन तंत्रज्ञान वापरून उद्घाटन -बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमध्ये, ए. आय. तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्घाटनाची फित मान्यवरांच्या हस्ते टॅबच्या एका बटणावर क्लिक करताच कापली गेली. तर यावेळी दीप प्रज्वलनही याच माध्यमातून एका क्लिकवर झाल्याने ग्रामस्थही अचंबित झाले.