Beyond Bandish : 'बियॉंड बंदिश' कार्यक्रमात विराज जोशी यांचे 'ऑरा फार्मिंग', पहिल्याच एकल सादरीकरणात रसिकांवर गारूड

पुणे : एकीकडे उलगडणारी अभिजात शास्त्रीय संगीताची परंपरा अन् त्याला नव्या संगीतप्रवाहांची जोड देत निर्माण होणारा स्वराविष्कार, असा अनोखा संगीतानुभव रसिकांनी घेतला. स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी यांचा सांगीतिक वारसा पुढे नेणारे त्यांचे नातू विराज जोशी यांनी पदार्पणातील सोलो सादरीकरणातून रसिकांची मने जिंकली. तरुणाईला आपलासा वाटेल, अशा पद्धतीने सादर झालेल्या 'बियॉंड बंदिश' कार्यक्रमात विराज जोशी यांनी जणू 'ऑरा फार्मिंग' केले. .निमित्त होते, ‘सकाळ माध्यम समूह’तर्फे आयोजित आणि ‘इंडियन मॅजिक आय’ निर्मित ‘बियाँड बंदिश’ या कार्यक्रमाचे. देशपांडे रिअल्टी हे या कार्यक्रमाचे सहयोगी प्रायोजक होते. शनिवारी (ता. २४) बालगंधर्व रंगमंदिरात ही आगळीवेगळी मैफील सादर झाली. युवा गायक विराज जोशी यांचे हे पहिलेच एकल सादरीकरण होते. अभिनेत्री गिरीजा ओक यांनी निवेदनातून मैफील रंगवताना काही गाणीही सादर करत मैफिलीची खुमारी वाढवली. या मैफिलीवेळी तरुणाईची उपस्थिती लक्षवेधी होती..Sawai Gandharva Bhimsen Mahotsav : ‘सवाई’ कलाकारांना ‘सवाई’ प्रेक्षकांची दाद!.विराज यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात ‘ऐरी मायी आज शुभ मंगल गाओ’ या रचनेने केली. त्यानंतर ‘जाऊ मे तोपें’ ही बंदिश, राग मारवा उलगडताना सादर केलेली ‘बंगरी मोरी’ ही रचना विशेष लक्षवेधी ठरली. या रचना सादर करताना विराज यांनी गिरीजा ओक यांच्यासह संवाद साधत शास्त्रीय संगीतातील निरनिराळ्या संकल्पना सोप्या भाषेत उलगडून सांगितल्या. ‘पिया मिलन की आस’ ही ठुमरी किराणा घराण्याच्या अंदाजात त्यांनी सादर केली. ‘बाजे मुरलिया बाजे’ हे भजन विराज आणि गिरीजा ओक यांनी एकत्रितपणे सादर केले.स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी यांच्या जीवनावर आधारित ध्वनीचित्रफीत यावेळी दाखवण्यात आली. त्याला जोडून पं. भीमसेन जोशी यांच्या संघर्षमयी, तपस्वी आणि प्रेरणादायी प्रवासावर आधारित खास तयार करण्यात आलेल्या ‘अजब निराला’ या रचनेने कार्यक्रम वेगळ्याच उंचीवर गेला. विराज यांनी भावोत्कटपणे सादर केलेल्या रचनेला टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद मिळाली..उत्तरार्धात ‘पायलिया झनकार’, ‘रम्य ही स्वर्गाहून लंका’ यांसारख्या रचनांसह राग यमनमधील गीतांनी मैफिलीचा रंग अधिक खुलवला. पं. भीमसेन जोशी यांनी लोकप्रिय केलेल्या ‘भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा’, ‘तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल’ या भक्तीरचना सादर करत ‘जय जय रामकृष्ण हरी’ या गजरात विराज यांनी कार्यक्रमाची सांगता केली.या कार्यक्रमाचे लेखन व दिग्दर्शन श्रीरंग गोडबोले यांचे होते; तर संगीत संयोजन सचिन इंगळे यांचे होते. याप्रसंगी देशपांडे रिअल्टीचे अध्यक्ष प्रसाद देशपांडे उपस्थित होते..परंपरा अन् आधुनिकतेचा सुरेख मिलाफ‘बियाँड बंदिश’ या मैफिलीत परंपरा अन् आधुनिकतेचा सुरेख मिलाफ पाहायला मिळाला. तरुणाईला भारतीय शास्त्रीय संगीताशी जोडण्याचा प्रयत्न करताना आजच्या भाषेत संकल्पनांची मांडणी आणि आधुनिक वाद्यांच्या साथीने सादरीकरण अधिक रंजक झाले. प्रत्येक रागाचा भाव, त्याचा ‘मूड’ आणि त्यातून निर्माण होणारी मानसिक अवस्था, असा सगळा पट या कार्यक्रमातून उलगडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.