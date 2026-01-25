पुणे

Beyond Bandish : 'बियॉंड बंदिश' कार्यक्रमात विराज जोशी यांचे 'ऑरा फार्मिंग', पहिल्याच एकल सादरीकरणात रसिकांवर गारूड

Beyond Bandish classical music concert Pune : पुण्यातील ‘बियाँड बंदिश’ मैफिलीत विराज जोशी यांनी शास्त्रीय संगीत आणि आधुनिकतेचा सुरेख मिलाफ साधत रसिकांना मंत्रमुग्ध केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : एकीकडे उलगडणारी अभिजात शास्त्रीय संगीताची परंपरा अन् त्याला नव्या संगीतप्रवाहांची जोड देत निर्माण होणारा स्वराविष्कार, असा अनोखा संगीतानुभव रसिकांनी घेतला. स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी यांचा सांगीतिक वारसा पुढे नेणारे त्यांचे नातू विराज जोशी यांनी पदार्पणातील सोलो सादरीकरणातून रसिकांची मने जिंकली. तरुणाईला आपलासा वाटेल, अशा पद्धतीने सादर झालेल्या 'बियॉंड बंदिश' कार्यक्रमात विराज जोशी यांनी जणू 'ऑरा फार्मिंग' केले.

