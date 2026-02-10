भादलवाडी तलावात ‘चित्रबलाकांचा’ किलबिलाट
पळसदेव, ता. ९ ः इंदापूर तालुक्यातील ऐतिहासिक आणि ब्रिटिशकालीन वारसा लाभलेला भादलवाडी तलाव सध्या परदेशी आणि स्थानिक पाहुण्यांच्या आगमनाने गजबजून गेला आहे. आकर्षक रंगांच्या चित्रबलाक पक्ष्यांनी या तलावातील बाभळीच्या झाडांवर आपली वसाहत स्थापन केली आहे.
सध्या हे पक्षी अंडी उबविण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात आहेत. लवकरच या घरट्यांमध्ये चिमुकल्या पिल्लांचा जन्म होणार असल्याने, तलावावरील किलबिलाट वाढणार आहे. काटेरी बाभळींवरील चित्रबलाकांची ही वीण पर्यटक व पक्षी निरीक्षकांसाठी पर्वणी ठरत आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही चित्रबलाकांनी विणीच्या हंगामासाठी भादलवाडी तलावाची निवड केली आहे. पाण्याने वेढलेल्या काटेरी बाभळीच्या झाडांवर या देखण्या पक्ष्यांनी आपली घरटी विणली आहेत. सुरक्षित अधिवास आणि मुबलक खाद्यान्न उपलब्ध असल्याने हा तलाव चित्रबलाकांसाठी हक्काचे प्रसूतिगृह ठरत आहे. मादी पक्षाने घरट्यात २ ते ५ अंडी दिलेली आहेत. नर आणि मादी पक्षी आलटून- पालटून अंडी उबविण्याचे कर्तव्य पार पाडत आहेत. दरम्यान, उन्हाचा चटका वाढल्यानंतर एकमेकांना पंखाची सावली देण्याचे काम हे पक्षी करत आहेत. अंडी उबविण्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर काही दिवसांतच या घरट्यांमधून पिल्लांचा किलबिलाट ऐकू येईल. सुरुवातीला अत्यंत नाजूक असणारी ही पिल्ले परिसरातील पाणथळ जागांवर मिळणाऱ्या मुबलक खाद्यान्नाच्या जिवावर झपाट्याने मोठी होतील. आगामी तीन- चार महिन्यांत त्यांच्या पंखात बळ आले की चित्रबलाकांचा थवा आपल्या पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ होतात.
तलावातील पाणी पातळी टिकवून ठेवणे आणि झाडांचे जतन करणे या पक्ष्यांच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. उजनी धरणाच्या फुगवटा क्षेत्रालगतचा हा तलाव खऱ्या अर्थाने जैवविविधतेचा खजिना ठरत आहे.
- दत्तात्रेय लांघी, पक्षीनिरीक्षक
