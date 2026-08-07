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भगवंतराव जाधव
यांचे निधन
अहिल्यानगर, ता. ७ ः अकोळनेर (ता. नगर) ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य भगवंतराव बळवंतराव जाधव (वय ९१) यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुली, दोन मुलगे असा परिवार आहे.
अकोळनेर ग्रामपंचायतीचे सदस्य म्हणून सलग २० वर्षे यशस्वीपणे काम पाहिले. श्रीगोंदे येथील छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयाचे माजी उपप्राचार्य विलास जाधव व स्थानिक शालेय समितीचे सदस्य कैलास जाधव यांचे ते वडील होत.
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