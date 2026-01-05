पृथ्वीराज मोहोळ याने पटकाविला ‘भैरवनाथ केसरी’चा मान
लोणावळा, ता. ५ : कार्ला येथील भैरवनाथ यात्रोत्सवानिमित्त आयोजित कुस्ती आखाड्यात महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज मोहोळ याने हरियाणा केसरी विजय बाबरला चितपट केले. या थरारक अंतिम लढतीत विजय मिळवत पृथ्वीराज मोहोळने ‘भैरवनाथ केसरी’ हा मानाचा किताब पटकावला. त्याला ३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपये रोख, गदा व मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
पीएमआरडीए सदस्या व माजी सरपंच दीपाली हुलावळे व एकवीरा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक हुलावळे तसेच कार्ला ग्रामस्थांच्या वतीने या आखाड्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
अंतिम लढत सुरू होताच दोन्ही नामवंत मल्लांनी आक्रमक खेळ करत प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली. काहीकाळ सावध खेळ केल्यानंतर अनुभव, ताकद आणि डावपेचांच्या जोरावर पृथ्वीराज मोहोळने योग्य वेळी ‘घुटना’ डाव टाकत विजय बाबरला चितपट केले. या आखाड्याला महाराष्ट्रातील विविध भागांतून कुस्तीप्रेमी, पंच, आजी-माजी मल्ल, स्थानिक पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एकूण ४१ कुस्ती लढती खेळविण्यात आल्या, त्यापैकी सात महिला कुस्ती लढती होत्या. आखाड्याचे पंच म्हणून राष्ट्रीय पंच बंडू येवले, राकेश सोरटे आणि भानुदास घारे यांनी जबाबदारी सांभाळली. या कुस्ती आखाड्याचे नियोजन पै. संदीप लिमण आणि पै. गजानन राक्षे यांनी केले. भैरवनाथ केसरी किताब जिंकल्यानंतर मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, दीपक हुलावळे, लोणावळ्याचे नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, रमेश साळवे, रवी पोटफोडे, भरत येवले, किरण हुलावळे, नारायण पाळेकर आदी मान्यवरांच्या हस्ते पृथ्वीराज मोहोळचा भैरवनाथ केसरीची गदा, रोख ३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपये बक्षीस व सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.
