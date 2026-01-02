विविध उपक्रमांनी स्नेह संमेलन साजरे
वडगाव मावळ, ता.२ : भैरवनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री रमेश कुमार सहानी इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजचे वार्षिक स्नेहसंमेलन विविध उपक्रमांनी साजरे झाले.
विद्यालयाच्या प्रांगणात दोन सत्रामध्ये संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. पहिल्या सत्राचे उद्घाटन उद्योजक सुशील कुमार सहानी, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉ. वैष्णव काकडे, सोलापूरचे पोलिस उपनिरीक्षक संजय बोंबले, इंद्रायणी महाविद्यालयाचे संजय आरोटे, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र म्हाळसकर, उपाध्यक्ष सचिन ढोरे आदींसह इतरांच्या उपस्थितीत झाले. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘जंगल थीम’ तसेच ‘ज्ञानाची ज्योती सावित्रीबाई फुले’ यावर नृत्याविष्कार सादर केले. दुसऱ्या सत्रात सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे स्नेह संमेलन झाले. त्याचे उद्घाटन सँडविक कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अनिल घेगडे, ऑर्डिनन्स डेपोचे कर्नल शशांक सिंग, त्यांच्या पत्नी इंदू सिंग, नगराध्यक्षा अबोली ढोरे आदींच्या उपस्थितीत झाले. विद्यार्थ्यांनी भारतीय संस्कृती सादर करताना देशातील विविध विभागातील विविध संस्कृतीचे दर्शन नृत्य आविष्कारातून घडविले.
बंडोपंत धर्माधिकारी, सुरेश भंडारी, राजाराम म्हाळसकर, महावीर दुबे, माजी नगरसेवक किरण म्हाळसकर, व्यवस्थापक आदिनाथ आगळमे आदी उपस्थित होते. शाळेच्या मुख्याध्यापिका मीना अय्यर यांनी स्वागत केले.
