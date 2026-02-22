उंचखडक, राजुरीत रंगणार बैलगाडा शर्यत
आळेफाटा, ता. २२ : उंचखडक, राजुरी (ता. जुन्नर) येथील श्री भैरवनाथ यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने सोमवार (ता. २) पासून विविध कार्यक्रम होणार आहेत. त्यामध्ये श्रींची महापूजा, मांडव डहाळे, काठी पालखी तसेच मंगळवार (ता. ३), बुधवारी (ता. ४) बैलगाडा शर्यत होणार आहेत.
बैलगाडा स्पर्धेला प्रथम क्रमांकासाठी १ लाख रुपये, द्वितीय क्रमांकास ७५ हजार रुपये, तृतीय क्रमांकास ५० हजार रुपये, चतुर्थ क्रमांकास २५ हजार रुपयांची बक्षीसे ठेवण्यात आली आहेत. दोन दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धेसाठी दोन दिवसांमध्ये दररोज फळीफोडमध्ये येणाऱ्या प्रथम गाड्यासाठी १३ हजार, द्वितीय क्रमांकासाठी ७ हजार, तृतीय क्रमांकासाठी ५ हजार आणि चतुर्थ क्रमांकास ३ हजार रुपये बक्षीस आहेत. दररोज फायनलमध्ये येणाऱ्या बैलगाड्यास एक मोटार सायकल, द्वितीय क्रमांकासाठी २५ हजार, द्वितीय क्रमांकासाठी ११ हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. दररोज घाटाचा राजासाठी ११ हजार रुपये आणि ट्रॉफी, दोन दिवसांत २० फूट कांडे जोडून प्रथम क्रमांकात येणाऱ्या गाड्यास २० हजार ७०७ रुपये आणि ट्रॉफी देण्यात येणार आहे. घाटाचा महाराजा यास ५१ हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे.
यात्रेच्या पहिल्या दिवशी लावण्य चंद्रा हा ऑर्केस्ट्रा तसेच दुसऱ्या दिवशी मंगला बनसोडेसह नितीन कुमार बनसोडे करवंडीकर यांचा लोकनाट्य तमाशा होणार आहे. बैलगाड्यांचे टोकन गुरूवारी (त. २६) भैरवनाथ मंदिरात सकाळी १० वाजता लकी ड्रॉ पद्धतीने होणार असल्याची माहिती भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय हाडवळे, उपाध्यक्ष भाऊ कणसे, खजिनदार बी. टी. डुंबरे, सचिव सयाजी हाडवळे यांनी दिली.
