राजस्थानमध्ये वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत घुमणार विठ्ठल भक्तीचा गजर
लोणावळा, ता. ५: मावळ तालुक्यातील शेकडो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत राजस्थानातील श्री क्षेत्र खंदरा येथे विठ्ठल भक्तीचा गजर दुमदुमणार आहे. गुरुदेव ब्रह्मलीन देवमुनि महाराज यांच्या निर्वाणदिनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राजस्थानातील श्री क्षेत्र खंदरा हनुमान मंदिर येथे २४ वा भक्ती महोत्सव रविवारी (ता.११) भक्तिभावात होणार आहे. या महोत्सवासाठी मावळसह महाराष्ट्र व राजस्थान येथील वारकरी, भाविक व संत मंडळी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय वारकरी संप्रदाय राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष रमेशसिंह व्यास राजपुरोहित व मावळ तालुका वारकरी संप्रदाय मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार भसे महाराज यांनी दिली.
या महोत्सवात पहाटे काकड आरतीने कार्यक्रमाची सुरवात होऊन महाआरती, वेदपाठी ब्राह्मणांच्या उपस्थितीत हवन-यज्ञ, शोभायात्रा, पालखी मिरवणूक, महाप्रसाद, संगीतमय सुंदरकांड, दीपयज्ञ तसेच भजन संध्येचे आयोजन करण्यात आले आहे.
संत परंपरा, वारकरी संप्रदाय आणि भक्ती चळवळीचा संगम असलेल्या या महोत्सवात हनुमानदास महाराज व रामानंद महाराज यांच्या सान्निध्यात भक्तिरसाचा जागर होणार आहे.
राजस्थानच्या भूमीत महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेचा गौरव उंचावणारा हा भक्ती महोत्सव विश्वप्रेम, एकता व अध्यात्माचा संदेश देणारा ठरणार असल्याचे व्यास यांनी सांगितले.
