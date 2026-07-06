Pune Warkari Pilgrimage: भालगुडीतील स्वयंभू श्रीनारायणदेव मंदिरातून मुळशी तालुका वारकरी संप्रदाय दिंडी क्रमांक ९६चे पंढरपूरकडे प्रस्थान; ७९ वर्षांची अखंड परंपरा, यंदा ८०वे वर्ष

कोळवण : मुळशी तालुका वारकरी संप्रदाय समाज दिंडी क्रमांक ९६चे प्रस्थान सोमवारी (ता.०६ रोजी) झाले. भालगुडीतील स्वयंभू श्रीनारायणदेव मंदिर परिसरातून वारकरी दिंडीने प्रस्थान ठेवले 'जय जय रामकृष्ण हरी'चा नामघोष करीत तालुक्यातील वारकरी आज भर पावसात चिंब भिजून पंढरपूरकडे निघाले आहेत..'होय होय वारकरी डोळा पाहे रे पंढरी', 'जाता पंढरीशी सुख वाटे जिवा, आनंदे केशवा भेटताची', 'पंढरीशी जावे ऐसे माझे मनी विठाई जननी भेटे केव्हा' या अभंगांप्रमाणे वारक-याला भात पेरणी झाली की आषाढ महिन्यातील पंढरीच्या वारीचे त्याला वेध लागतात..दिंडी प्रस्थानच्या पूर्वसंध्येला बबन महाराज कंधारे यांचे प्रवचन, हरिपाठ व त्यानंतर दिंडीचालक राजेंद्र महाराज धुमाळ यांची कीर्तनसेवा झाली. सकाळी नारायणदेव मंदिरात अभिषेक, पूजा झाल्यावर आठ वाजता मुळशी तालुका वारकरी संप्रदाय दिंडी क्रमांक ९६ ने पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवले आहे..भालगुडीतून निघालेली दिंडी देहूमधील तुकाराम महाराज पालखीचे प्रस्थान आटोपून मग आळंदीतील ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोबत पंढरपूरकडे रवाना होणार आहे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीच्या रथामागे दिंडी क्रमांक ९६ मध्ये मुळशी तालुक्यातील सर्व वारकरी मागील ७९ वर्षांपासून चालत आहेत. पालखी आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला पंढरपूरात पोचेल. या दिंडीचे हे ८० वे वर्ष असून एकूण ७०० ते ८०० वारकरी वारीत सहभागी होत आहेत.."मुळशी तालुक्यात वारकरी संप्रदायाचे जतन आणि संवर्धन खऱ्या अर्थाने होत आहे. आळंदीची पायी वारी नित्यनेमाने केली जाते. संपूर्ण वारी काळात वारकरी संप्रदायाने घालून दिलेला दंडक कटाक्षाने पाळला जातो. तालुक्यातील ९६ गावांचाही या दिंडीत सहभाग आहे."राजेंद्र महाराज धुमाळ, दिंडीचालक, मुळशी तालुका दिंडी क्रमांक ९६..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.