कोळवण : वारकरी संप्रदाय समाज दिंडी क्रमांक ९६ चे श्री क्षेत्र भालगुडी ते आळंदी पायी दिंडीचे शुक्रवार (ता. २७) रोजी 'जय जय रामकृष्णहरी', 'ज्ञानोबा तुकाराम'च्या जयघोषात प्रस्थान झाले. सुमारे सात दिवसांचा प्रवास करून हा पायी दिंडी सोहळा दशमीस आळंदी येथे पोहोचणार आहे..भालगुडीतील स्वयंभू नारायणदेव मंदिरात गुरुवारी मारुती महाराज साठे यांची जागरची कीर्तनसेवा झाली. सकाळी नारायणदेवास अभिषेक केल्यानंतर काकड आरती झाली. यानंतर अक्षय महाराज डेरे यांची काल्याची कीर्तनसेवा झाल्यानंतर काल्याचे महाप्रसाद भोजन झाले. यानंतर फुलांनी सजविलेल्या पालखीत श्रींच्या चांदीच्या पादुका स्थापित करण्यात आल्या.पालखीची नगरप्रदक्षिणाझाल्यावर उत्कृष्ट रंगकाम केलेल्या आणि फुलांनी सजविलेल्या रथात पालखी ठेवून सर्व भाविकांनी आळंदीकडे प्रस्थान ठेवले. .या दिंडीचे हे सलग ७० वे वर्ष आहे. भालगुडी, चाले, विठ्ठलवाडी, घोटावडे, कासारसाई, देहू व मग आळंदीत दिंडी पोहोचते. आदरवाडी, बार्पे,खांबोली, भालगुडीतील दिंड्यांचा एकत्रित मिलाफ हा घोटावड्यात होतो. या पायी दिंडी सोहळ्यात सुमारे एक हजार भाविक सहभागी होतात तर कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी माऊलींच्या दर्शनासाठी सुमारे पाच हजार भाविक तालुक्याच्या आळंदीस्थित मामासाहेब मोहोळ धर्मशाळेत जमतात असल्याची माहिती अध्यक्ष किसन मालपोटे,दिंडी चालक दशरथ महाराज वहाळे, वीणेकरी अंकुश महाराज साठे, ज्येष्ठ वारकरी तात्याबा कालेकर, सोपान सावंत, मोहन साठे, भाऊ दुर्गे, सुभाष टेमघरे, लहू साठे यांनी दिली. पायी दिंडी प्रस्थानावेळी विविध प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आवर्जून उपस्थिती लावली होती.."चला आळंदीला जाऊ ज्ञानेश्वर डोळा पाहू होतील संतांचिया भेटी सांगू सुखाच्या गुज गोष्टी. या संत वचनानुसार मागील ७० वर्षांपासून भालगुडी ते आळंदी पायी दिंडी सोहळा अव्याहतपणे सुरु आहे तसेच दर महिन्याच्या एकादशीला सुद्धा वारकरी पायी भालगुडी ते आळंदी वारी करतात मुळशी तालुका हा वारकरी संप्रदायाचा पायीक आहे येथे वारकरी कुस्तीगीर घडले शिवाजी महाराजांच्या काळात येथील मावळे त्यांच्या सोबत लढले हा खरा मुळशी तालुका आहे आज तालुका बाहेर वेगळ्या पद्धतीने ओळखला जातो तसा आमचा मुळशी तालुका नाही आहे तसं बोलणारांनी या दींडी सोहळ्यात येऊन पहावे व या वारकरी पॅटर्नचा अनुभव घ्यावा रामकृष्ण हरी."किसन मालपोटे, अध्यक्ष, (मुळशी तालुका वारकरी संप्रदाय समाज दिंडी क्रमांक ९६..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.