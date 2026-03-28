Ambethan News : भामा आसखेडमध्ये 'साठीत' साठा, पण भविष्यात चिंतेची लाट! मोठ्या पाणी योजना सुरू होताच धरण तळ गाठणार; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

आंबेठाण : खेड तालुक्यासह शिरूर आणि दौंड तालुक्याला वरदान ठरलेल्या भामा आसखेड ( ता. खेड ) धरणात आज ( दि.२८ ) ६३.२५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत हा साठा जरी जास्त दिसत असला तरी या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या काही पाणी योजना सुरू झाल्यावर मात्र धरणात पाणीसाठा अल्प राहणार आहे..भामा आसखेड हे भामा नदीवर करंजविहिरे येथे उभारलेले मातीचे धरण आहे. धरणाची पाणीसाठवण क्षमता ८.१४ टीएमसी आहे. यावर्षी धरण परिसरात मुबलक म्हणजे १२०३ मिमी पाऊस झाल्याने धरण १०० टक्के भरले होते..भामा नदीवरील आलेगाव पागा पर्यंत असणारे १८ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे भरण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात नागरी लोकवस्ती असणाऱ्या भागासाठी या धरणातील पाणी उचलले जात आहे.मागील तीन वर्षातील धरणातील पाणीसाठा :-१) वर्ष २०२६ - ४.८५ टीएमसी ( ६३.३५ टक्के )२) वर्ष २०२५ - ४ टीएमसी ( ५२.२४ टक्के )३) वर्ष २०२४ - ३.४७ टीएमसी ( ४५.३३ टक्के )* पिण्यासाठी राखीव पाणी :-१) पुणे महानगरपालिका - २.६७ टीएमसी२) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका - २.१५ टीएमसी३) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ( चाकण इंडस्ट्रीयल असोसिएशन आणि १९ गावे योजना ) - ०.१७ टीएमसी४) चाकण शहरासाठी वाढीव पाणीपुरवठा - ०.२५ टीएमसी५) आळंदी नगरपरिषद - ०.१४ टीएमसी.६) कोहिंडे-तळवडे, पाईट या दोन जलजीवन योजना आणि टेकवडी नळ पाणी पुरवठा योजना - ०.०११ टीएमसी.यापैकी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पाणी योजना,चाकण वाढीव पाणीपुरवठा योजना आणि आळंदी नगरपरिषद पाणी पुरवठा योजना अद्याप सुरू झाली नाही.परंतु त्यासाठी पाणीसाठा मात्र राखीव करण्यात आला आहे..सिंचनासाठी पाणी :-१) उन्हाळी आवर्तन - उन्हाळी आवर्तन १ मार्च पासून सुरू होत असते.या आवर्तनात दोन आवर्तने सोडली जातात. त्यापैकी एक आवर्तन सोडले गेले असून एकूण उन्हाळी आवर्तनासाठी २.५१ टीएमसी पाणीसाठा राखीव आहे.२) रब्बी आवर्तन - रब्बी आवर्तन हे १५ ऑक्टोबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत सोडले जाते.त्यासाठी १.८० टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात आला आहे.अश्विन पवार ( सहाय्यक अभियंता ( श्रेणी १,भामा आसखेड ) पाणी आता जरी जास्त दिसत असले तरी भविष्यात पिंपरी चिंचवड आणि अन्य पाणी योजना सुरू झाल्यावर पाणी कमी शिल्लक राहील.शेतकऱ्यांनी शेतीला पाणी देण्यासाठी ठिबक सारख्या आधुनिक पध्दतीचा अवलंब करावा. बंधाऱ्यांची दुरुस्ती याच वर्षी केली जाणार आहे जेणेकरून पाणी गळती थांबविली जाईल.पाणी योजनेचे पाणी नागरिकांनी जपून वावरावे.