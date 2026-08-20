जागेच्या वादातून भांबवडे येथे तरुणाला मारहाण

नसरापूर : घराच्या परड्याच्या जागेच्या वादातून भांबवडे (ता. भोर) येथे एका तरुणावर कोयता, काठी आणि लोखंडी गजाने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी ऋतीक राजाराम सोनवणे ऋतीक राजाराम सोनवणे (वय २६, रा. भांबवडे, ता. भोर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून राजगड पोलिसांनी सहा महिला व पाच पुरुष अशा एकूण ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. १७) रात्री ११ च्या सुमारास ही घटना घडली. संशयित आरोपी महेश बाबासाहेब सोनवणे, बाबासाहेब सिताराम सोनवणे, शांताबाई सोनवणे, मनिषा सोनवणे (सर्व रा. भांबवडे), मनिष शिर्के, ओंकार शिर्के, कुणाल पायगुडे (सर्व रा. पुणे) आणि इतर चार महिलांनी संगनमत करून ऋतीक यांच्या घरात प्रवेश केला. ''जागा आमची आहे'' असे म्हणत आरोपींनी ऋतीक यांना लाकडी काठी, कोयता आणि लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात ऋतीक गंभीर जखमी झाले असून, झटापटीत त्यांच्या आईचे सोन्याचे मंगळसूत्र गहाळ झाले आहे. राजगड पोलिस ठाण्याचे हवालदार मयुर निंबाळकर या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत.
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