पुणे

भांबेवाड़ी येथे पती,पत्नीची आत्महत्या

भांबेवाडीत पेट्रोल ओतून
पती-पत्नीची आत्महत्या
सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. ३ : पती-पत्नीने अंगावर पेट्रोल ओतून घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना भांबेवाडी (ता. मोहोळ) येथे शुक्रवारी (ता. २) दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. आत्महत्येचे कारण मात्र समजू शकले नाही. या घटनेची नोंद रात्री उशिरा मोहोळ पोलिसांत करण्यात आली. साजन करीम सय्यद (वय ३७), सुलताना साजन सय्यद (वय २३) अशी आत्महत्या केलेल्या पती-पत्नीची नावे आहेत.
साजन सय्यद व सुलताना सय्यद यांनी भांबेवाडी येथील राहत्या घराचा लोखंडी दरवाजा आतून लावून घेऊन अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेतले. या घटनेची माहिती फरीद सय्यद यांनी शकील सय्यद यांना फोन करून सांगितली. त्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांसह व इतर नागरिकांसमवेत भांबेवाडी येथे जाऊन दरवाजा तोडून त्यांना उपचारासाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी तपासून उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.
या घटनेची खबर शकील हुसेन सय्यद (वय ४७, रा. वडवळ) यांनी मोहोळ पोलिसांत दिली. पोलिस नाईक शिंदे तपास करीत आहेत.

