जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा शताब्दी महोत्सव उत्साहात
भांडवलीच्या शाळेची शताब्दी उत्साहात
आजी- माजी विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांची उपस्थिती; १९२६ मध्ये सुरू झाली ज्ञानगंगा
दहिवडी, ता. २६ : माण तालुक्यातील भांडवली येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा शताब्दी महोत्सव अतिशय भावपूर्ण व उत्साही वातावरणात झाला.
जीवन शिक्षण विद्यामंदिर या नावाने या शाळेची स्थापना २६ फेब्रुवारी १९२६ रोजी झाली. सुरुवातीला जनावरांच्या गोठ्यात शाळा भरत असे. नंतर मंदिरात तर कधी कोणाच्या घराच्या ओट्यावर विद्यार्थी बसत असत. शाळेत इयत्ता पहिली ते इयत्ता सातवीपर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी भांडवलीसह शिरवली, शिंदी खुर्द, बोथे, तेलदरा येथून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असत. शाळेच्या इमारतीसाठी महंत श्री विठ्ठलगिरीजी महाराज यांनी जागा दिली व शाळेला पहिली खोली १९६२ रोजी ग्रामस्थांच्या लोकवर्गणीतून उभी राहिली. नंतर १९६८ रोजी सदाशिवराव पोळ यांच्या प्रयत्नातून शाळेला नवीन दोन खोल्या मिळाल्या. अशाप्रकारे शाळेची सुसज्ज इमारत उभी राहिली.
या शाळेत शिकून मोठे झालेले विद्यार्थी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून शताब्दी महोत्सवासाठी उपस्थित झाले होते. अनेक वर्षांनी भेटलेल्या मित्रांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. यावेळी वातावरण भावनिक झाले होते. माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनोगतात आपल्या यशाचे श्रेय शाळेला दिले. कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते बिरा लोखंडे यांनी मराठी शाळा का टिकली पाहिजे? शाळेच्या सुख, सुविधा, मराठी शाळेचे महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी वयोवृद्ध माजी विद्यार्थ्यांकडून केक कापून शाळेचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला.
या कार्यक्रमासाठी केंद्रप्रमुख साधना झणझणे, जीवन इंगळे, ग्रामसेवक शिंदे, सरपंच इंदुमती गुरव, उपसरपंच तेजस्वी सूर्यवंशी, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा तेजश्री सूर्यवंशी, शाळेत सेवा करून गेलेले पांडुरंग कुलकर्णी, राजाराम खरात, किशोर देवकर, हौसाबाई खरात, अन्सार मुलाणी आदी शिक्षक उपस्थित होते. स्वाती ढोक यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. दत्तात्रय बारसवडे यांनी प्रास्ताविक केले. हणमंतराव जगदाळे यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापक राजेंद्र यादव यांनी उपस्थितांचे व शाळेला कर्तव्यनिधी देणाऱ्यांचे आभार मानले. कार्यक्रमास शाळेचे आजी, माजी विद्यार्थी, पालक, महिला, तरुण मंडळी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
छायाचित्र
MLV26B07321
भांडवली (ता. माण) : केक कापून शाळेचा वाढदिवस साजरा करताना आजी, माजी विद्यार्थी, शिक्षक व मान्यवर. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
