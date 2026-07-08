Pune Crime : भांडगावमध्ये अवैध गावठी पिस्तूल व १५ काडतुसेसह तिघांना अटक; ५.३७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

खुटबाव ( पुणे) : भांडगाव (ता. दौंड )येथे तीन आरोपींना पोलिसांनी तीन अवैध गावठी पिस्तूल, १५ काडतुसे ताब्यात घेत अटक केली आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून बलेनो चार चाकी वाहनासह ५,३७,५०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व यवत पोलीस ठाणे यांच्या मार्फत वरील कारवाई करण्यात आली. आरोपी मंगेश शंकर मासोळे (वय २४ वर्षे) सुरज संजय शेलार (वय २६ वर्षे) रोहित प्रेमदास भुजवणे (वय २४ वर्षे) तिघेही (राहणार यवत ता . दौंड)यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..मंगळवार दि. ७ रोजी विशेष मोहिमेअंतर्गत कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक यवत पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना या पथकाला खबऱ्यामार्फत भांडगाव परिसरात नंबर नसलेली पांढऱ्या रंगाची बलेनो कार असल्याचे समजले. या कारमध्ये तिन्ही इसम असून त्यांच्याजवळ अवैध गावठी पिस्तूल आहेत अशी खात्रीशीर माहिती मिळाली. त्यानंतर या पथकाने कारवाईचे आदेश प्राप्त केले. या पथकाने भांडगाव येथील सोनाक्षी मंगल कार्यालयासमोरील परिसरात सापळा रचून संशयित बलेनो कार थांबवुन त्या कारमधील तीन इसमांकडे चौकशी चौकशी केली. त्यांची झाडाझडती केली असता प्रत्येकाजवळ अवैधरित्या गावठी पिस्तूल व काडतुसे आढळली. यावरून पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले. यानंतर तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. .या कारवाईमध्ये गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, यवत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर, महेश डोंगरे, सचिन घाडगे, आसिफ शेख, तुषार पंदारे, जनार्दन शेळके, संजु जाधव, राजू मोमीन, विकास पाटील, गुरुनाथ गायकवाड ,सुभाष राऊत, योगेश नागरगोजे ,विकास कापरे, संदीप देवकर, धीरज जाधव व मोहन भानवसे यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.