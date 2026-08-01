पुणे

Bharat Taxi Launched in Pune: रिक्षा, कॅबच्या मनमानीला दे धक्का! पुण्यात ‘भारत टॅक्सी’ सुरू, अवघ्या ४ मिनिटांत सेवा, सरकारी दराने प्रवास

Bharat Taxi Service Launched in Pune: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भारत टॅक्सी, पुणे कॅब सेवा, सरकारी दर या संकल्पनेअंतर्गत नवी सेवा सुरू झाली आहे.
Bharat Taxi Launched in Pune

Bharat Taxi Launched in Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह जिल्हाभरातील प्रवाशांची आता रिक्षा किंवा कॅबच्या मनमानी दरवाढीतून (सर्ज चार्जेस) सुटका होणार आहे. सहकार मंत्रालयाने या दोन्ही शहरांत ‘भारत टॅक्सी’ ही नवी सेवा सुरू केली असून, यात प्रवाशांकडून केवळ ‘आरटीओ’ने निश्चित केलेल्या दरानुसारच भाडे आकारले जाईल. विशेष म्हणजे, बुकिंगनंतर अवघ्या साडेचार मिनिटांत कॅब उपलब्ध होणार असल्याने प्रवाशांच्या वेळेचीही मोठी बचत होणार आहे.

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