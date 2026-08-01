Bharat Taxi Launched in Pune: रिक्षा, कॅबच्या मनमानीला दे धक्का! पुण्यात ‘भारत टॅक्सी’ सुरू, अवघ्या ४ मिनिटांत सेवा, सरकारी दराने प्रवास

पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह जिल्हाभरातील प्रवाशांची आता रिक्षा किंवा कॅबच्या मनमानी दरवाढीतून (सर्ज चार्जेस) सुटका होणार आहे. सहकार मंत्रालयाने या दोन्ही शहरांत ‘भारत टॅक्सी’ ही नवी सेवा सुरू केली असून, यात प्रवाशांकडून केवळ ‘आरटीओ’ने निश्चित केलेल्या दरानुसारच भाडे आकारले जाईल. विशेष म्हणजे, बुकिंगनंतर अवघ्या साडेचार मिनिटांत कॅब उपलब्ध होणार असल्याने प्रवाशांच्या वेळेचीही मोठी बचत होणार आहे..आतापर्यंत तब्बल ३५ हजार चालकांनी ‘भारत टॅक्सी’साठी नोंदणी केली असून, येत्या काळात पुण्यात या सेवेचा आणखी वेगाने विस्तार होणार आहे. पुण्यासह देशात खासगी कंपन्यांकडून अँप आधारित सेवा दिली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी वाढली होती. परिणामी प्रवासीहिताचा फारसा विचार केला जात नव्हता..Petrol-Diesel-CNG Price Today: LPG सिलेंडर 209 रुपयांनी स्वस्त! पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चेही नवे दर जाहीर.अशा कंपन्यांच्या सेवेविषयी प्रवाशांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या सहकार टॅक्सी को ऑपरेटिव्ह लिमिटेडच्या माध्यमातून ‘भारत टॅक्सी’ची सेवा दिली जात आहे. मुंबईपाठोपाठ पुण्यात ही सेवा सुरू झाली असून, याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि खिशाला परवडतील असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत..इंटरसिटीही सेवा शहरांतर्गत सेवेसोबतच ‘भारत टॅक्सी’ने आता प्रवाशांसाठी इंटरसिटी (आंतरशहर) सेवाही सुरू केली आहे. सध्या पुणे-मुंबई या अत्यंत वर्दळीच्या मार्गांवर ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. येत्या काळात या इंटरसिटी सेवेचा आणखी विस्तार करण्यात येणार आहे. यात पुणे-नाशिक, पुणे-सोलापूर व पुणे-कोल्हापूर अशा शहरांदरम्यान ही सेवा सुरू होणार आहे..सरकारी दराने प्रवाससध्या बहुतांश खासगी मोबाईल ॲप कंपन्या मागणी वाढताच भाडेवाढ करतात. मात्र, ‘भारत टॅक्सी’ची सेवा पूर्णपणे अधिकृत सरकारी दरानुसार चालविली जाते. त्यामुळे मुसळधार पाऊस असो वा शहरातील वाहतूक कोंडी, प्रवाशांकडून कोणत्याही परिस्थितीत एक रुपयाही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. परिणामी प्रवाशांची आर्थिक लूट होणे थांबणार आहे..Corporators Disqualification: महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ! 23 नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटिसा; भाजपचे 7, एमआयएमचे 16 सदस्य रडारवर.भारत टॅक्सी’च्या माध्यमातून पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये पूर्णपणे सरकारी दरात सेवा दिली जात आहे. यात प्रवाशांची कोणतीही आर्थिक लूट होणार नाही आणि त्यांना अवघ्या साडेचार मिनिटांत सुरक्षित सेवा मिळेल. या पारदर्शकतेमुळेच आज ३५ हजार चालकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून नोंदणी केली आहे. प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. - मोहित मित्रा, शहरप्रमुख, भारत टॅक्सी सेवा, पुणे."भारत टॅक्सीची सेवा सुरू होणे ही खूप चांगली बाब आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. खासगी कंपन्या अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली प्रवाशांची आर्थिक लूट करत होते. शिवाय रात्री एकटीने प्रवास करताना सुरक्षेचा प्रश्नदेखील निर्माण होत होता. आता भारत टॅक्सीमुळे एकट्या महिलांनादेखील सुरक्षितपणे प्रवास करता येईल. "- गायत्री बापट, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.