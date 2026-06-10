पुणे

Loni Kalbhor News : लोणी काळभोर येथील भरतनाट्यम ग्रुप देशात प्रथम, विद्यार्थ्यांची डान्स स्पर्धेत राष्ट्रीय स्तरावर नेत्रदीपक कामगिरी

राष्ट्रीय स्तरावरील ‘भारत उत्सव’ नृत्य स्पर्धेत लोणी काळभोरच्या नटराज डान्स अकॅडमीच्या कलाकारांनी नेत्रदीपक कामगिरी.
Bharat Utsav 2026

Bharat Utsav 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर - कोथरूड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात पार पडलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील ‘भारत उत्सव’ नृत्य स्पर्धेत लोणी काळभोरच्या नटराज डान्स अकॅडमीच्या कलाकारांनी नेत्रदीपक कामगिरी करत भरतनाट्यम ग्रुप डान्सने प्रथम क्रमांक पटकावून राष्ट्रीय पातळीवर आपला ठसा उमटवला आहे. या स्पर्धेत संपूर्ण भारतातून सुमारे ३,५०० कलाकार सहभागी झाले होते.

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